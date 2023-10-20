لليوم الـ14 على التوالي.. آخر تطورات عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يواصل الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانه على غزة، وقصف مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الـ14 على التوالي.



وأطلقت كتائب القسام، عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول، رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 3785 شهيدا و12493 جريحاً، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 74 شهيداً وأكثر من 1300 جريحاً منذ بدء طوفان الأقصى.



وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 2000 قتيل بينهم 306 جنود، وإصابة 4562 مستوطن منهم العشرات حالتهم خطرة.