21 شهيداً و79 إصابة معظمهم أطفال ونساء في قصف منازل بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 21 فلسطينياً على الأقل وأصيب أكثر من 79 شخصاً آخرين بينهم أطفال ونساء، بغارات شنتها طائرات الاحتلال، واستهدفت بشكل متزامن 6 منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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