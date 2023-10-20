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21 شهيداً و79 إصابة معظمهم أطفال ونساء في قصف منازل بخان يونس

10/20/2023 12:36:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 21 فلسطينياً على الأقل وأصيب أكثر من 79 شخصاً آخرين بينهم أطفال ونساء، بغارات شنتها طائرات الاحتلال، واستهدفت بشكل متزامن 6 منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.


وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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