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التصنيف الائتماني للاحتلال على المحك

10/20/2023 12:36:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الاحتلال الإسرائيلي قيد المراجعة لخفض محتمل وقريب.


وأرجعت الوكالة هذه المراجعة، إلى التصعيد العسكري والقصف الهمجي على غزة.


وقالت الوكالة: "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات المالية العامة والاقتصاد".


وسجلت تكلفة التأمين على ديون حكومة الإحتلال الإسرائيلية باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة واقترتب من مرحلة الخطر.


ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة، حيث ارتفعت تكلفة شراء المبادلات للاحتلال 80 % خلال اسبوع واحد. سكاي نيوز

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