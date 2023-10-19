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حقيقة ( جحا) .. أشهر شخصية في المخيال الشعبي العربي

10/19/2023 11:12:15 PM
(MENAFN- Al Watan) (جحا)، يكاد يكون أشهر شخصية متداولة في الخيال الشعبي العربي على امتداد قرون، شخصية مثلت رمزا للسخرية وللفكاهة الهازلة والحكمة العميقة المفحمة في آن، وشكلت قاسما مشتركا في جميع النكت الشعبية التي كان هو بطلها الأوحد، وفى مأثورات وحكم بليغة قيلت على لسانه.
فهل لهذه الشخصية أصول واقعية في التاريخ؟ في أي عصر نشأ وعاش؟
وجوه متعددة
الدكتور محمد رجب النجار الباحث المعروف بجهوده في ما يتعلق بالمأثور الشعبي، بدأ مرحلته الكبرى بهذا البحث الكبير الذي أجراه عن (جحا)، باحثا فى مكونات الوجدان الشعبي العربي ومدى تفاعلها مع مجريات الحياة في الواقع التاريخي أو التاريخ الواقعي للأمة العربية، وذلك من خلال بحثه في جذور شخصية قومية فولكلورية، وقدم بحثا علميا مستنيرا تبين له من خلاله أن لشخصية جحا وجوها متعددة في مصر تختلف عنها في البلاد العربية وتختلف عنها في البلاد التركية والفارسية، ومعظم البلدان التي خالطها العرب والمسلمون، حيث لكل بلد منها جحاها الخاص.
درس النجار كل هذه الوجوه فكأنه يستشف من كل وجه صورة قومه وكيفية تناولها للأمور ومدى وعيها الاجتماعي والسياسي.
الباحث بذل جهودا مضنية في قراءات متنوعة وغزيرة، وفى تجميع الطرف والملح المنسوجة حول شخصية جحا في كل بلد استضافه خيالها الشعبي، ونسج على لسانه المقولات والطرائف.
نسبه ووجوده التاريخي
في ضوء غلبة الرمز الفني على الواقع التاريخي للنموذج الجحوي في الأدب العربي، غاب عن بال الكثير أن جحا العربي شخصية حقيقية ذات واقع تاريخي، وأن نسبه ينتهى به إلى قبيلة فزارة العربية.. إذ ولد في العقد السادس من القرن الأول الهجري، وقضى الشطر الأكبر من حياته في الكوفة.. وبذلك تخبرنا كتب التراب العربي، وبخاصة كتب الأدب والأخبار والتراجم والسير، وقد أشارت إلى اسمه، وما يشتهر به من نوادر وحكايات، هو صاحبها. وعلى الرغم من اضطراب أخباره أحيانًا في تلك المصادر إلا أنها تجمع في النهاية على وجوده ((التاريخي)) بسمته وملامحه المعروفة. ومن تلك المصادر ((ابن النديم)) المتوفى سنة 385هـ 987م، صاحب (الفهرست) الذي انتهى من تأليفه سنة 377هـ يذكر كتاباً قائماً بذاته اسمه ((كتاب نوادر جحا))، وقد وضعه في أول قائمة كتب النوادر ضمن ((أسماء قوم من المغفلين، ألف في نوادرهم الكتب، ولا يعلم مؤلفها".
وإذا كان ابن النديم قد صنف نوادره ضمن نوادر الحمقى والمغفلين فالذي يعنينا - بحسب النجار - هنا أن نوادر جحا العربي قد باتت في القرن الرابع الهجري من الشهرة والذيوع، بحيث وجدت من يحفل بها.
خوجة التركي أو ملا الفارسي
محتوى الكتاب قسمه الدكتور النجار إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول قدم (شخصية جحا بين الواقع التاريخي والرمز) عبر ثلاثة فصول عرضت (جحا العربي، جحا التركي، والفصل الثالث: جحا المصري).
الباب الثاني كان عن (فلسفة النموذج الجحوي) متضمنا فصولا عن (جحا والنقد السياسي، جحا والسلطان، جحا والقضاء، جحا والأمن، جحا والنقد الاجتماعي، جحا والأسرة الجحوية زوجته ابنه حماره).
فيما خصص النجار الباب الثالث لـ (الدراسة الفنية للنوادر الجحوية)، لافتا إلى انتقال النوادر وشيوعها وأن هذا العدد الكبير للنوادر الجحوية - وهو عدد لا يمكن حصره - يقودنا إلى قضية أخرى، وهي كيف تمت العلاقة بين النموذجين العربي والتركي، وكيف ساعد على نمو هذه العلاقة بينهما أن النادرة المرحة عموماً لا تلحق أو لا ترتبط بمجتمع إنساني محدد دون غيره والفكاهة - كالموسيقى - لغة عالمية ومن هنا امتزج الجحوان معًا، فكان التركي وقد أخذ نوادر سلفه جحا العربي، الذي أخذ بدوره نوادر جحا التركي، فكلاهما أخذ من الآخر بقدر ما أعطى له - ليكونا فى النهاية نموذجاً عاماً - هو الذي سادت نوادره وانتشرت في العالم العربي خاصة والإسلامي عامة (تركيا وإيران) وهو نفسه النموذج الذي صار يعرف فيما بيننا باسم ( جحا نصر الدين أو نصر الدين جحا)، مع لقب خوجة بالتركية أو ملا بالفارسية، ومعناها الشيخ أو المعلم، وعند بعض الخاصة يعرف باسم جحا الرومي عندما يذكرون جحا العربي أو يفرقون بينهما، وهو أمر مرتبط بالنوادر أساساً من حيث هي فن عالمي.
أقرب إلى طبيعة الأطفال المرحة
يخلص الدكتور النجار في خاتمة بحثه إلى نتائج منها (أن جحا العربي ليس هو صاحب كل النوادر التي كان بطلاً لها ونسبت إليه، حتى من قبل أن يظهر التركي أو يعرف في العالم العربي، والدليل على ذلك كتب التراث العربي التي تحفل بالنوادر قد وردت فيها النوادر الجحوية منسوبة إلى غير جحا، وإن كان قد استأثر بها هو فيما بعد، بقطع النظر عن كونه هو القائل الحقيقي، وبقطع النظر كذلك عن دلالتها ومضامينها، بدليل أن القدماء قد صنفوا جحا بين الحمقى والمغفلين وليس بين الأذكياء، فإنه بالرغم من ذلك قد نسبوا إليه كثيراً من نوادر التحامق والذكاء والتطفيل والمجون والبخل والطمع... إلخ. وهنا ينبغي ألا نبحث عن ((جذورها التاريخية))، بقدر البحث عن قيمتها (وظيفتها الفولكلورية). كما تحمل في أغلب الأحيان - كما تجمع في الوقت نفسه - الكثير من العناصر الترفيهية والتعليمية والتربوية.
وإذا كانت حكايات: كليلة ودمنة ((وحكايات)) ألف ليلة وليلة في الشرق، وحكايات (إيسوب وخرافاته) في الغرب من أبرز ما تستوعبه مكتبة الطفل إلى يومنا هذا، ففى رأينا أن ثمة مكاناً لا يزال خالياً في المكتبة العربية - بخاصة - يستوعب نوادر جحا وحكاياته، التي نراها أثراً أدبيا، لا يقل بحال من الأحوال عن تلك الآثار الأدبية المذكورة التي أقبل عليها الأطفال في كل بلاد العالم، بل إن ((المادة الجحوية)) تمتاز عن نظائرها من الحكايات بأنها مادة حية، جاهزة - إن صح التعبير - يمكن صياغتها وتقديمها للطفل دون عناء، فهي أقرب إلى طبيعة الأطفال المرحة، خالية من عوامل الجمود. بعيدة عن العنصر الخرافي، ومن ثم فليس فيها من الرواسب الثقافية أو الخرافية.
النموذج الجحوى - بنوادره - يشكل أيضا شخصية محورية شعبية، يمكن للمعنيين بالرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية في بلادنا الاستفادة منها في مئات من القصص، يلعب بطولتها جحا - بشكله التقليدي - وأسلوبه المميز فى التعبير، وكذلك الأمر في صناعة الألعاب الشعبية والدمى المتحركة.
يذكر أن تأثير النموذج الجحوي قد انتقل إلى السينما العالمية وبخاصة في فرنسا التي أنتجت فيلما اجتماعياً موضوعه النموذج الجحوي، ويوضح النجار بقوله: أتيح لي عام 1964 أن أشاهد بعض الأفلام السينمائية القصيرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة، كان بطلها وموضوعها النموذج الجحوي بمأثوره الشعبي وإن كان الغرض السياسي منها لا يخفى على المشاهد.
الدكتور محمد رجب النجار
(1941 - 2005)
دكتوراه في الأدب الشعبي العربي
صدر له:
أبو زيد الهلالي.. دراسة نقدية فى الإبداع الشعبي العربي.
حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي
بردة البوصيرى.. قراءة فولكلورية.
النشر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية.
من فنون الأدب الشعبي في التراث العربي
سيرة على الزيبق (تحقيق)
الشعر الشعبي الساخر في عصر المماليك.

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