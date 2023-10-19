كتب تحظى بمبيعات كبيرة

(MENAFN
- Al Watan) الموسيقى والتقاليد في شبه الجزيرة العربية
يقدم كتاب الموسيقى والتقاليد في شبه الجزيرة العربية نظرة عامة رائدة عن الموسيقى الحضرية الشعبية والتقليدية، إلى جانب الرقص والطقوس، في المملكة العربية السعودية وكذلك في دول الخليج (الكويت والبحرين وقطر).
وتعرض الفصول الـ19 مناطق وثقافات فرعية متنوعة وفنونها الموسيقية الغنية والديناميكية، والتي لم يكن كثير منها معروفًا حتى الآن خارج المجتمعات المحلية.
يحتوي الكتاب على أوصاف ثاقبة للأنواع والآلات والشعر وممارسات الأداء في قلب الصحراء (نجد)، وشواطئ الخليج العربي، والمدن الغربية الكبرى بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، والجبال الجنوبية الغربية، وساحل البحر الأحمر .
كما يعرض استكشاف العادات الموسيقية للمجموعات المميزة مثل البدو والبحارة والنساء الإقليميات.
إلى جانب ذلك يحتوي الكتاب على مواد قابلة للتنزيل، وما يقرب من 200 صورة بما في ذلك مقال مصور بالألوان الكاملة، وعدد من النسخ الموسيقية، ومسرد يضم أكثر من 400 مصطلح متخصص، والنص العربي الأصلي إلى جانب الكلمات الرئيسية للمساعدة في مزيد من البحث. يقدم هذا الكتاب مقدمة وهيكلا تنظيميا تشتد الحاجة إليه للفنون الموسيقية المتنوعة والمعقدة في المنطقة. المملكة العربية السعودية: التوعية الثقافية والمفاوضات التجارية
يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على أهمية الوعي الثقافي في المملكة العربية السعودية وتمهيد الطريق لاستكشاف مختلف جوانب مجتمعها وعاداتها.
تستهل المقدمة بما يشكله الوعي الثقافي كمهارة أساسية لأي شخص يسعى للتعامل مع أشخاص من خلفيات متنوعة، خاصة عند السفر أو العمل أو العيش في بلد أجنبي.
وفي سياق المملكة العربية السعودية، وهي دولة ذات تراث ثقافي غني وتقاليد عميقة الجذور، يصبح تطوير الوعي الثقافي أكثر أهمية.
وينطوي الوعي الثقافي على الاعتراف واحترام المعتقدات والقيم والعادات والأعراف الاجتماعية التي تشكل هوية مجموعة أو أمة.
وفي المملكة العربية السعودية، تتعزز أهمية الوعي الثقافي من خلال القيم الراسخة للأمة، والتي تضرب بجذورها في التعاليم الإسلامية والتقاليد العربية. تؤثر هذه القيم على كل جانب من جوانب الحياة اليومية، بدءًا من التفاعلات الاجتماعية وديناميكيات الأسرة وحتى الممارسات التجارية وأساليب الاتصال. طور قدراتك القيادية العظمى 50 مهارة أساسية تحتاجها للنجاح كقائد
يستعرض هذا الكتاب مسارًا سريعًا لتعلم المهارات القيادية الخمسين الأساسية التي ستحدث فرقًا حقيقيًا في نجاح القادة. بناءً على أحدث المعايير القيادية، منها:
ـ احصل على عقلية القيادة الصحيحة وكن قائدًا واثقًا.
ـ التواصل بفعالية مع الآخرين (بما في ذلك التعامل مع المحادثات الصعبة).
ـ حدد الأولويات الصحيحة لتركيز نفسك وفريقك على الأشياء المهمة حقًا.
ـ بناء وقيادة فريق فائز (بما في ذلك قيادة فريق افتراضي أو رشيق).
ـ مساعدة الآخرين على النمو وتحقيق مستويات الأداء المتميزة.
يمثل الكتاب مجرد نصيحة واضحة وقابلة للتنفيذ حول كيفية التغلب على التحدي المتمثل في أن تصبح قائدًا ناجحًا. مع 50 تمرينًا عمليًا ستساعدك على النمو كقائد على الفور.. ومع الرسوم التوضيحية المبهجة التي ستسمح لك ((بالشعور)) بما تعنيه القيادة الفعالة حقًا.
ويعد الكتاب الهدية المثالية للقادة الجدد وذوي الخبرة (ولنفسك)!. دليل الثقافة: 60 إجراء عالي الفعالية لمساعدة مجموعتك على النجاح
يعد الكتاب النهائي لتعزيز وتنمية ثقافة الفريق القوية، من المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز لكتابي رمز الثقافة ورمز الموهبة.
لم يكن بناء الفريق أصعب مما هو عليه الآن. كيف يمكنك إنشاء الاتصال والثقة؟ كيف تحافظ على تركيزك، على أهدافك؟ خلال السنوات التي قضاها في دراسة الطرق التي تعمل بها المجموعات الناجحة معًا، أمضى دانييل كويل وقتًا مع فرق النخبة حول العالم، ولاحظ الطرق التي يدعمون بها بعضهم بعضًا، وإدارة الصراع، والتحرك نحو هدف مشترك.
في كتاب قواعد اللعبة حول الثقافة، يقوم باستخلاص كل ما تعلمه في 60 نصيحة وتمارين ملموسة وقابلة للتنفيذ من شأنها أن تساعد فريقك على بناء ثقافة متماسكة وإيجابية.
لقد وجد كويل أن الثقافات العظيمة مبنية على 3 مهارات أساسية: السلامة، والضعف، والغرض. وفي هذا الإطار، يوضح لنا كيف يمكننا خدمة زملائنا في الفريق وأنفسنا وهدفنا المشترك بشكل أفضل، بما في ذلك:
. جدولة ((عمليات ضبط)) منتظمة للفريق لتسليط الضوء بشكل واضح على الأعمال الداخلية للفريق وإنشاء محادثات تبرز وتحسن ديناميكيات الفريق.
. إنشاء مساحات لزملاء العمل عن بعد للتواصل مع زملائهم لتعزيز روح الفريق حتى عبر المسافات.
. إقامة حفلة للقلق لتكون بمثابة صمام لتخفيف الضغط، فضلًا عن كونها منصة للناس للتواصل وحل المشكلات معًا.
مع التأملات والتمارين والنصائح العملية التي ستثبت أنها لا تقدر بثمن للشركات والرياضيين والعائلات على حد سواء، ومليئة بالرسوم التوضيحية بالأبيض والأسود، يعد دليل الثقافة دليلًا لا غنى عنه لضمان أداء فريقك في أفضل حالاته.
MENAFN19102023000089011017ID1107274295