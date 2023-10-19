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كتب تحظى بمبيعات كبيرة

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) الموسيقى والتقاليد في شبه الجزيرة العربية
يقدم كتاب الموسيقى والتقاليد في شبه الجزيرة العربية نظرة عامة رائدة عن الموسيقى الحضرية الشعبية والتقليدية، إلى جانب الرقص والطقوس، في المملكة العربية السعودية وكذلك في دول الخليج (الكويت والبحرين وقطر).
وتعرض الفصول الـ19 مناطق وثقافات فرعية متنوعة وفنونها الموسيقية الغنية والديناميكية، والتي لم يكن كثير منها معروفًا حتى الآن خارج المجتمعات المحلية.
يحتوي الكتاب على أوصاف ثاقبة للأنواع والآلات والشعر وممارسات الأداء في قلب الصحراء (نجد)، وشواطئ الخليج العربي، والمدن الغربية الكبرى بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، والجبال الجنوبية الغربية، وساحل البحر الأحمر .
كما يعرض استكشاف العادات الموسيقية للمجموعات المميزة مثل البدو والبحارة والنساء الإقليميات.
إلى جانب ذلك يحتوي الكتاب على مواد قابلة للتنزيل، وما يقرب من 200 صورة بما في ذلك مقال مصور بالألوان الكاملة، وعدد من النسخ الموسيقية، ومسرد يضم أكثر من 400 مصطلح متخصص، والنص العربي الأصلي إلى جانب الكلمات الرئيسية للمساعدة في مزيد من البحث. يقدم هذا الكتاب مقدمة وهيكلا تنظيميا تشتد الحاجة إليه للفنون الموسيقية المتنوعة والمعقدة في المنطقة.
المملكة العربية السعودية: التوعية الثقافية والمفاوضات التجارية
يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على أهمية الوعي الثقافي في المملكة العربية السعودية وتمهيد الطريق لاستكشاف مختلف جوانب مجتمعها وعاداتها.
تستهل المقدمة بما يشكله الوعي الثقافي كمهارة أساسية لأي شخص يسعى للتعامل مع أشخاص من خلفيات متنوعة، خاصة عند السفر أو العمل أو العيش في بلد أجنبي.
وفي سياق المملكة العربية السعودية، وهي دولة ذات تراث ثقافي غني وتقاليد عميقة الجذور، يصبح تطوير الوعي الثقافي أكثر أهمية.
وينطوي الوعي الثقافي على الاعتراف واحترام المعتقدات والقيم والعادات والأعراف الاجتماعية التي تشكل هوية مجموعة أو أمة.
وفي المملكة العربية السعودية، تتعزز أهمية الوعي الثقافي من خلال القيم الراسخة للأمة، والتي تضرب بجذورها في التعاليم الإسلامية والتقاليد العربية. تؤثر هذه القيم على كل جانب من جوانب الحياة اليومية، بدءًا من التفاعلات الاجتماعية وديناميكيات الأسرة وحتى الممارسات التجارية وأساليب الاتصال.
طور قدراتك القيادية العظمى 50 مهارة أساسية تحتاجها للنجاح كقائد
يستعرض هذا الكتاب مسارًا سريعًا لتعلم المهارات القيادية الخمسين الأساسية التي ستحدث فرقًا حقيقيًا في نجاح القادة. بناءً على أحدث المعايير القيادية، منها:
ـ احصل على عقلية القيادة الصحيحة وكن قائدًا واثقًا.
ـ التواصل بفعالية مع الآخرين (بما في ذلك التعامل مع المحادثات الصعبة).
ـ حدد الأولويات الصحيحة لتركيز نفسك وفريقك على الأشياء المهمة حقًا.
ـ بناء وقيادة فريق فائز (بما في ذلك قيادة فريق افتراضي أو رشيق).
ـ مساعدة الآخرين على النمو وتحقيق مستويات الأداء المتميزة.
يمثل الكتاب مجرد نصيحة واضحة وقابلة للتنفيذ حول كيفية التغلب على التحدي المتمثل في أن تصبح قائدًا ناجحًا. مع 50 تمرينًا عمليًا ستساعدك على النمو كقائد على الفور.. ومع الرسوم التوضيحية المبهجة التي ستسمح لك ((بالشعور)) بما تعنيه القيادة الفعالة حقًا.
ويعد الكتاب الهدية المثالية للقادة الجدد وذوي الخبرة (ولنفسك)!.
دليل الثقافة: 60 إجراء عالي الفعالية لمساعدة مجموعتك على النجاح
يعد الكتاب النهائي لتعزيز وتنمية ثقافة الفريق القوية، من المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز لكتابي رمز الثقافة ورمز الموهبة.
لم يكن بناء الفريق أصعب مما هو عليه الآن. كيف يمكنك إنشاء الاتصال والثقة؟ كيف تحافظ على تركيزك، على أهدافك؟ خلال السنوات التي قضاها في دراسة الطرق التي تعمل بها المجموعات الناجحة معًا، أمضى دانييل كويل وقتًا مع فرق النخبة حول العالم، ولاحظ الطرق التي يدعمون بها بعضهم بعضًا، وإدارة الصراع، والتحرك نحو هدف مشترك.
في كتاب قواعد اللعبة حول الثقافة، يقوم باستخلاص كل ما تعلمه في 60 نصيحة وتمارين ملموسة وقابلة للتنفيذ من شأنها أن تساعد فريقك على بناء ثقافة متماسكة وإيجابية.
لقد وجد كويل أن الثقافات العظيمة مبنية على 3 مهارات أساسية: السلامة، والضعف، والغرض. وفي هذا الإطار، يوضح لنا كيف يمكننا خدمة زملائنا في الفريق وأنفسنا وهدفنا المشترك بشكل أفضل، بما في ذلك:
. جدولة ((عمليات ضبط)) منتظمة للفريق لتسليط الضوء بشكل واضح على الأعمال الداخلية للفريق وإنشاء محادثات تبرز وتحسن ديناميكيات الفريق.
. إنشاء مساحات لزملاء العمل عن بعد للتواصل مع زملائهم لتعزيز روح الفريق حتى عبر المسافات.
. إقامة حفلة للقلق لتكون بمثابة صمام لتخفيف الضغط، فضلًا عن كونها منصة للناس للتواصل وحل المشكلات معًا.
مع التأملات والتمارين والنصائح العملية التي ستثبت أنها لا تقدر بثمن للشركات والرياضيين والعائلات على حد سواء، ومليئة بالرسوم التوضيحية بالأبيض والأسود، يعد دليل الثقافة دليلًا لا غنى عنه لضمان أداء فريقك في أفضل حالاته.

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