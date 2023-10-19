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أكتوبر شهر خيبة الأمل وتآكل الدعم لأوكرانيا

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايد الإحباط الغربي خاصة بعد وقف الدعم الأخير لأوكرانيا حيث بدأ التأييد لكييف يتآكل بشكل علني وينبع الإحباط من العبء الاقتصادي المتزايد الذي خلفته الحرب واستمرار فضائح الفساد في أوكرانيا. وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الهجوم المضاد الذي تتباهى به أوكرانيا ــ والذي حقق مكاسب إقليمية ضئيلة، بتكلفة باهظة من حيث الرجال والعتاد. ولعدة أشهر، تم تهميش الأصوات المتشككة في حين قارنت وسائل الإعلام بين البراعة العسكرية التكنولوجية الغربية والتخلف الروسي والفوضى، لذا توقع الخبراء بثقة في شهر يونيو أن عقل حلف شمال الأطلسي سوف يهزم القوة الروسية، وهو ما من شأنه أن يزيد من خيبة الأمل وانعدام الثقة في أكتوبر.
الهجوم المضاد
ويصر المسؤولون في بروكسل وواشنطن على أن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف يحقق نجاحًا، ويهللون للتقدم البسيط والإنجازات وفي الوقت نفسه، تبالغ مجموعة من الضباط العسكريين المتقاعدين في تضخيم الضعف الروسي، وترى أن النصر مجرد نقل سلاح آخر ((سيغير قواعد اللعبة)). وهنا تأتي تساؤلات حلفاء الروس الساخره، ومنها لماذا لم تعمل الأسلحة التي زودها بها حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المئات من الدبابات الحديثة، كما كان متوقعًا؟ ويجيبون على ذلك بسبب حقول الألغام والخنادق التي صعبت عليهم القيام بذلك ويتجاهلون الاعتراف بأن روسيا تقاتل بشراسة باستخدام كل من البراعة التكتيكية والتكنولوجية - من الحرب الإلكترونية الملتوية إلى الطائرات بدون طيار المدمرة المضادة للدبابات.
حرب المشاعر
ويبين تقرير من مركز((The National Interest)) أن الحرب الوحشية الحرب تثير المشاعر عن طريق ــ الإعجاب بأوكرانيا، والكراهية لروسيا والسخرية منها ــ و تؤجج النقاش العام وتعرقل التحليل الموضوعي.ففي أوكرانيا، فإن التشجيع لها يشبه أفغانستان. ونتيجة لذلك، ((التقليل من تقدير الخصم، أدى إلى تكتيكات معيبة، وعمليات فاشلة، والآن تراجع الدعم الشعبي)). ويتابع أن الخيار الافتراضي هو التصعيد، أي تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة والذخائر. ولكن هل ستكون بضعة أسراب من طائرات إف-16 وبضع مئات من أنظمة ATACMS كافية لهزيمة روسيا؟
تقليل الشأن
وذكر التقرير بأن هناك مغالطات في التقليل من الشأن الروسي ويفسر ذلك بمثال هجوم الجسر قائلا: ((في صباح أحد أيام منتصف يونيو، استيقظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أخبار سيئة، حيث ضربت أوكرانيا الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، ووصف الخبراء أن الهجوم وجه ضربة قاسية للحرب الروسية لأن الجسر كان خط الإمداد الحيوي للجبهة. ولكن في حين أشاد النقاد بهذا باعتباره انتصارًا لكييف، وبالرغم من المبالغة الأولية، تم تعطيل حركة المرور على الطرق فقط بينما استمرت قطارات الإمداد في العمل دون عوائق. علاوة على ذلك، هاجمت أوكرانيا الجسر نفسه في عام 2022، وسرعان ما تمت استعادة إصلاحات التشغيل الكامل بالرغم من التنبؤات المماثلة بالهلاك. والواقع أن جسر القرم كان يرمز إلى سعة الحيلة الروسية في مواجهة الازدراء الغربي طيلة عقد من الزمان؛ في البداية سخر كثيرون من روسيا قائلين إن روسيا تفتقر إلى المعرفة اللازمة لبناء أطول جسر في أوروبا، حتى أن البعض توقعوا أنه سوف ينهار تحت وطأة ثقله. وعلى هذا النحو، فإن هذه الأعجوبة الهندسية القوية تدعونا إلى إعادة النظر في الصورالنمطية.
نفاذ الذخائر
وأشار التقرير إلى تداول الغرب الواسع لموضوع ((ذخيرة روسيا تنفد)) وينتج من بحث google عن هذه العبارة ما يقرب من عشرة ملايين نتيجة، حيث ظهرت نسخ منها في العناوين الرئيسية الغربية لمدة عام.
وانضمت إليهم كل من سي إن إن، ونيوزويك، والإيكونوميست، وفوربس، ومجلة فورين بوليسي، مرددة تقييمات مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي يونيو 2022، توقعت صحيفة واشنطن بوست أن الذخائر الروسية ستنضب قريبًا وأن روسيا ((ستستنفد قدرتها القتالية)) في غضون أشهر. ومع ذلك، بحلول يونيو من عام 2023، أفادت جميع هذه المنافذ الإعلامية أن أوكرانيا كانت في الواقع تعاني من انخفاض شديد في الصواريخ والمدفعية.
وتطلق روسيا الآن ما يزيد على عشرة آلاف قذيفة مدفعية يوميا، في حين تطلق أوكرانيا خمسة آلاف فقط. ويستغرق الأمر من الولايات المتحدة أسابيع لإنتاج ما تنفقه أوكرانيا في بضعة أيام، في حين وصل حلفاء الناتو إلى ((قاع البرميل)) بالتبرع باحتياطياتهم لكييف.

ومن ناحية أخرى، لا تزال روسيا تتفوق في إنتاجها على الغرب على الرغم من العقوبات ((المعوقة)) التي كان من المفترض أن تخنق جهودها الحربية. وعلى نحو مماثل، واصلت الصواريخ الروسية ضرب أوكرانيا بعد عام من التقارير التي أفادت بأن الإنتاج سوف يتوقف قريباً لأن شركات تصنيع الأسلحة اضطرت إلى تفكيك رقائق الكمبيوتر المستخدمة في الأجهزة المنزلية. وما زلنا نسخر من ادعاء روسيا أنها ستزيد إنتاج الدبابات بمقدار 1500 في العام المقبل، أي ثلاثة أضعاف عدد الدبابات الغربية المقدمة إلى أوكرانيا.
فماذا لو صنعت روسيا المزيد من الدبابات؟
وتخسر ​​أوكرانيا الآن ما يصل إلى 10 آلاف طائرة بدون طيار شهريًا بسبب الأسلحة الروسية المضادة للطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية. وتقوم روسيا أيضًا بالتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتخريب أنظمة التوجيه للأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة مثل القنابل الانزلاقية JDAM ومدفعية HIMARS. وتقوم روسيا بنشر خط جديد من الطائرات بدون طيار، مثل طائرة لانسنت ((كاميكازي)) بدون طيار التي دمرت أو عطلت العشرات من الدبابات والمركبات المدرعة الغربية التي تم تسليمها للتو - وبالتالي إحباط الاختراق السريع الذي كان من المفترض أن يتبع المليارات من مدرعات الناتو وأشهر من تدريب الناتو.
ساحة المعركة
إن ساحة المعركة الأوكرانية عبارة عن أرض زراعية واسعة ومسطحة تتقاطع فيها شرائح من الغابات. وهي مغطاة بدفاعات جوية واسعة النطاق، وتراقبها باستمرار الأنظمة الأرضية والجوية الروسية والأوكرانية، وتغطيها طائرات المراقبة بدون طيار لكلا الجانبين.
ويذكر التقرير أنه صحيح أن الأوكرانيين ومستشاريهم في الناتو قللوا من تقدير كثافة حقول الألغام الروسية. ولكن في حين أن الألغام لها تأثير مباشر، فإنها تعمل أيضًا بشكل غير مباشر من خلال تقييد المركبات على الطرق الآمنة والمسارات الضيقة حيث تكون أهدافًا أسهل للمدفعية والطائرات بدون طيار الروسية. ففي يونيو، دمرت روسيا عمودًا كاملاً من المدرعات الأوكرانية - بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية التي حصلت عليها للتو ومركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي - أدى هذا الانتصار المعزز لموسكو إلى إحياء ذكرى الموقع باسم ((ميدان برادلي)).

التحديثات الأخيرة لترسانة
أوكرانيا
مدفعية HIMARS
دبابات ليوبارد
مركبات المشاة القتالية برادلي
صواريخ ستورم شادو
الذخائر العنقودية DPICM.
روسيا
تشمل ترسانة موسكو أنظمة الحرب الإلكترونية (EW) التي تسقط الطائرات بدون طيار الأوكرانية بالعشرات
نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) لمدفعية HIMARS الأمريكية الصنع
- قنابل JDAM الانزلاقية

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