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الذكاء الاصطناعي لحماية القيم والأمن السيبراني

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى الدول العظمى إلى حماية قيمها وأمنها السيبراني من خلال تنظيم الذكاء الاصطناعي. ومع تزايد الهجمات السيبرانية بشكل كبير - يمكن أن يتعرض جهاز كمبيوتر غير آمن إلى 2000 هجوم يوميًا حيث أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) الآن ضروريًا للتعامل مع الحجم الهائل من الانتهاكات. ولكن يظهر أن مطوري وباحثي الذكاء الاصطناعي متخلفون عن المنحنى. أي أن عدد مطوري الذكاء الاصطناعي يتفوق على أولئك الذين يتعاملون مع سلامته بنسبة ثلاثين إلى واحد.
وبما أن كليهما يتطور بسرعة، فإن التنظيم قد يؤدي إلى الإفراط، حيث لا يستطيع المشرعون تخمين اتجاه التطور السريع.
لذا قدم بحث درس 700 ((حل فريد)) من حلول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني وفقًا لفئات NIST الخمس، وجد أن الحماية جاءت بنسبة 26% فيما تركزت اكتشاف الحالات الشاذة وحوادث الأمن السيبراني. بنسبة 47%. استخدامات الذكاء
وقدم ثلاثة باحثون في ناشيونال إنترست نظرة عامة تأسيسية لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني: قاموا بالنظر إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفريدة المتاحة للجمهور (700) باستخدام إطار NIST (المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا) البدائي لتحديد غرض الأمن السيبراني (تحديد أو حماية أو اكتشاف أو الاستجابة أو الاسترداد) لأنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي يتم استخدام الخوارزميات (الاستدلال أو التخطيط أو التعلم أو الاتصالات أو الإدراك).
وتوصلو ا إلى التالي:
47 % منها تركز على اكتشاف الحالات الشاذة وحوادث الأمن السيبراني.
والفئة الثانية الأكثر شعبية، بنسبة 26 في المائة، هي الحماية، يليها التحديد والاستجابة، 19% و8%، على التوالي.
ويأتي هذا بمثابة مفاجأة لأننا نرى تحولًا تدريجيًا نحو استراتيجية المشاركة السيبرانية المستمرة.
نقاط الضعف
ويتوصل الباحثون إلى أن الثبات السيبراني لا يتوافق بشكل جيد مع إطار عمل NIST، حيث أن الأخير لا يتضمن الترقب - وهي سمة أساسية لنظرية الثبات السيبراني.
والأخير ((يعيد تعريف الأمن على أنه الاستيلاء على المبادرة في الاستغلال والحفاظ عليها؛ أي توقع استغلال نقاط الضعف الرقمية الخاصة بالدولة قبل أن يتم الاستفادة منها ضدها، واستغلال نقاط الضعف لدى الآخرين لتعزيز احتياجاتهم الأمنية الخاصة، والحفاظ على المبادرة في ديناميكية الاستغلال هذه. ومن ثم، فإن ربط نظرية الثبات السيبراني بالاستجابة ضمن إطار NIST يشوه معناها.
علاوة على ذلك، تتجنب الدول المخاطرة، وقد يكون السماح للآلات بأن تقرر متى وكيف تستجيب لحادث سيبراني أمرًا تصعيديا، على غرار السيارات ذاتية القيادة، حيث تكون اعتبارات المسؤولية مرتفعة جدًا بحيث لا تتمكن مثل هذه المركبات من العمل.
وأخيرًا، تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الكثير من بيانات التدريب قبل أن يتم نشرها. ومع ذلك، فإن البيانات المناسبة لإعداد خوارزمية الأمن السيبراني للاستجابة للذكاء الاصطناعي نادرة.
توزيع الخوارزميات
وجاء توزيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها للأمن السيبراني وفقًا لطبيعتها. كالتالي:
يستخدم ما يقرب من ثلثي حلول الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي أساليب التعلم (64%)، يليها الاتصال (16%)، والتفكير (6%)، والتخطيط (5 %)، والتنسيق المختلط، باستخدام مزيج من الاثنين. أو أكثر من الطرق المذكورة أعلاه – 7%.
وعندما تمت مقارنه كلا البعدين – الغرض والطبيعة – لحل الذكاء الاصطناعي الفريد للأمن السيبراني، ظهر أن خوارزميات التعلم الآلي تهيمن على جميع وظائف الأمن السيبراني الخمس. ويتم استخدامها بشكل أساسي لكشف التطفل والشذوذ، وحظر النطاق الضار، ومنع تسرب البيانات، والحماية من أنواع مختلفة من البرامج الضارة، وتحليل السجل.
ومن الغريب أنهم وجدوا أيضًا أن بعض الحالات المعروفة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني لا تحتوي على العديد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفريدة التي تم تطويرها - على سبيل المثال، اختبارات الاختراق ونمذجة السلوك وتحليله. وينبغي أن تشير الأبحاث المستقبلية إلى ما إذا كان هذا يرجع إلى الأداء المرضي لتلك الموجودة، لدرجة أنه لا يوجد طلب على أخرى جديدة. الإفراط في التنظيم
ويعد الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي من الوسائل والمنصات لسياسات القوى العظمى.
وبما أن كليهما يتطور بسرعة، فإن التنظيم قد يؤدي في الواقع، عن غير قصد، إلى الإفراط، حيث لا يستطيع المشرعون تخمين اتجاه التطور السريع.
وفي المقابل، فإن الإفراط في التنظيم من شأنه أن يخلف تأثيرًا مثبطًا على تطوير ونشر التكنولوجيات الرقمية.
ومن ثم، فإن التقليل من تنظيم الذكاء الاصطناعي في الفضاء السيبراني من شأنه أن يمكّن الولايات المتحدة ويمنحها ميزة في سياسات القوة العالمية.
ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تجد طريقة لحماية قيمها الديمقراطية وأعرافها ومبادئها وحرياتها المدنية عند التعامل مع هذه التقنيات الجديدة.
ولذلك، فإن المبادئ التوجيهية للشفافية تهدف إلى الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز الرقابة العامة على استخدام وكالات الاستخبارات والأمن للذكاء الاصطناعي في الفضاء السيبراني.
أنواع الذكاء
ومع تعرض الحكومات لضغوط متزايدة لنشر وتنظيم الذكاء الاصطناعي، يحتاج صناع السياسات إلى فهم أنواع الذكاء الاصطناعي المتاحة لأغراض الأمن السيبراني.
حيث لم ترتفع حلول الأمن السيبراني التي تركز على الذكاء الاصطناعي إلا بعد عام 2016.
وكما كتب الباحث في مركز الدراسات الأمنية (CSS) في ETH زيوريخ ومدير المبادرة الأوروبية لأبحاث الصراع السيبراني، ماكس سميتس: ((إن مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات السيبرانية لا تتعلق بما إذا كانت التكنولوجيا أم البشر ستكون أكثر أهمية في المستقبل، بل يتعلق الأمر بكيفية قيام الذكاء الاصطناعي بالتأكد من أن المطورين والمشغلين والمسؤولين وغيرهم من العاملين في المنظمات السيبرانية أو مجموعات القرصنة يقومون بعمل أفضل)). خوارزميات التعلم الآلي
تهيمن على جميع وظائف الأمن السيبراني الخمس
ويتم استخدامها بشكل أساسي لكشف التطفل والشذوذ
تستخدم لحظر النطاق الضار، ومنع تسرب البيانات
تستخدم للحماية من أنواع مختلفة من البرامج الضارة، وتحليل السجل

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