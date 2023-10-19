أعمار أعضاء مجلس الشيوخ تؤثر في خياراتهم التشريعية

(MENAFN
- Al Watan) سلطت خريطة تضم مختلف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حسب الولاية الضوء على المؤسسة السياسية الأمريكية.
السلوك التشريعي
تشير الدراسات إلى أن هويات المشرعين يمكن أن تؤثر على السلوك التشريعي. حيث تبين أن الأعضاء الأكبر سنا في الكونجرس لديهم احتمالية أكبر لطرح تشريعات بشأن العقاقير الطبية والرعاية الطويلة الأجل، وغيرها من القضايا التي تؤثر على كبار السن.
وتظهر دراسات أخرى أن الأقليات العرقية والنساء والمحاربين القدامى هم أكثر عرضة للتدخل في الكونجرس لصالح هذه المجموعات.
واليوم، خدم أعضاء مجلس الشيوخ 118 شخصا في الكونجرس، 11.2 عامًا في المتوسط اعتبارًا من يناير 2023. على مدار القرن العشرين، وانخفض معدل دوران الموظفين بسبب زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يسعون لإعادة انتخابهم، وهو ما يتناقض مع تاريخ مجلس الشيوخ المبكر عندما حدث دوران أكثر بشكل متكرر.
متوسط العمر
وكان أعضاء مجلس الشيوخ تاريخيًا أكبر سنًا من السكان الأمريكيين، ويكشف ذلك متوسط العمر في الولايات المتحدة وهو 39 عامًا وفقًا للتعداد السكاني الأمريكي لعام 2020، بينما كان متوسط عمر مجلس الشيوخ 65 عامًا.
وعلى الطرف الآخر من الطيف، هناك تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ تحت سن الخمسين، بما في ذلك الديمقراطي جون أوسوف من جورجيا، البالغ من العمر 36 عامًا، والسيناتور الجمهوري جي دي فانس من ولاية أوهايو، البالغ من العمر 39 عامًا. ولافونزا بتلر، 44 عامًا، السيناتور المعين حديثًا ليحل محل فينشتاين، يقع أيضًا ضمن هذا المعسكر.
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