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أعمار أعضاء مجلس الشيوخ تؤثر في خياراتهم التشريعية

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) سلطت خريطة تضم مختلف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حسب الولاية الضوء على المؤسسة السياسية الأمريكية.
السلوك التشريعي
تشير الدراسات إلى أن هويات المشرعين يمكن أن تؤثر على السلوك التشريعي. حيث تبين أن الأعضاء الأكبر سنا في الكونجرس لديهم احتمالية أكبر لطرح تشريعات بشأن العقاقير الطبية والرعاية الطويلة الأجل، وغيرها من القضايا التي تؤثر على كبار السن.
وتظهر دراسات أخرى أن الأقليات العرقية والنساء والمحاربين القدامى هم أكثر عرضة للتدخل في الكونجرس لصالح هذه المجموعات.
واليوم، خدم أعضاء مجلس الشيوخ 118 شخصا في الكونجرس، 11.2 عامًا في المتوسط ​​اعتبارًا من يناير 2023. على مدار القرن العشرين، وانخفض معدل دوران الموظفين بسبب زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يسعون لإعادة انتخابهم، وهو ما يتناقض مع تاريخ مجلس الشيوخ المبكر عندما حدث دوران أكثر بشكل متكرر.
متوسط العمر
وكان أعضاء مجلس الشيوخ تاريخيًا أكبر سنًا من السكان الأمريكيين، ويكشف ذلك متوسط العمر في الولايات المتحدة وهو 39 عامًا وفقًا للتعداد السكاني الأمريكي لعام 2020، بينما كان متوسط ​​عمر مجلس الشيوخ 65 عامًا.
وعلى الطرف الآخر من الطيف، هناك تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ تحت سن الخمسين، بما في ذلك الديمقراطي جون أوسوف من جورجيا، البالغ من العمر 36 عامًا، والسيناتور الجمهوري جي دي فانس من ولاية أوهايو، البالغ من العمر 39 عامًا. ولافونزا بتلر، 44 عامًا، السيناتور المعين حديثًا ليحل محل فينشتاين، يقع أيضًا ضمن هذا المعسكر.

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