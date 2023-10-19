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أوقفوا التكميم

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)((البدناء)) مرحون، قلما تجد بدينا لا يكون فاكهة الجلسة، وسعادة لمن حوله، ذاك أنهم يحاولون الحصول على ((التقبّل)) أولا، وتاليا للتخلص من الشعور السلبي الذي شكّلته هذه الأطنان من ((الدهون))، لذلك لن تجد سمينا يرغب بصداقة سمين مثله!.
(2)
في عام 1967 انطلقت حركة ((الاعتزاز بالبدناء)) في نيويورك للاحتجاج على التحيز ضد البدناء، والتنمر، والتمييز، معلنين أن الصحة لا علاقة لها بالوزن!.
هذه الحركة جوبهت بحرب ضروس من صحف وكتّاب، قالوا إن ((الحركة)) خطر على الصحة، ولن تقدّم حلا للبدانة.
(3)
الإشكالية الكبرى أن السمنة تسبب الاكتئاب، والاكتئاب يؤدي إلى السمنة!، لذا تعد النساء الأكثر تعرضا لمرض السمنة في الشرق الأوسط والشمال الإفريقي بنسبة 26%، يصابن بالاكتئاب لأنهن الأشد حرصا على الجسم المثالي، والرشاقة، ولكن وسائل الإعلام زادت الطين بلة!.
(4)
قدمت وسائل الإعلام عارضات الأزياء - بعملهن الذي يعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان - ونحولهن ((المرضي)) كأيقونة للجسم المثالي، مما سبّب اضطرابا وحزنا إضافيا لنساء الشرق الأوسط، والخليج.
(5)
وحين انتهت حلول الأرض انكب البدناء - من الجنسين - على ((المشويات)) و((الوجبات السريعة))، حتى قيّض الله لتلك ((الشحوم)) أمر رشد فابتدأت عمليات ((استئصال المعدة الكُمّي)) أو ((التكميم))، وهو استئصال جزء كبير من المعدة وتركها تشبه ((الكمّ)) لتحديد كمية الطعام، وهذا الإجراء يُحدث تغييرات ((هرمونية)) تعزز إنقاص الوزن.
(6)
يدخل صديقنا ((البدين)) المرح الجميل إلى غرفة العمليات، ليَخرج لنا - إن خرج حيًّا - شخصا لا نعرفه، ظاهرا وباطنا، لقد فقدنا الروح المرحة لأصدقائنا!.
(7)
عمليات التكميم بمخاطرها من نزيف وجلطات وتسربات من الجزء المستأصل من المعدة، وانسداد، وسوء تغذية، وإيجابياتها القليلة، تنقل المريض من حياة إلى حياة، حياة طويلة من القيود والألم، لذا نقول - والله المستعان: توقفوا عن ((التكميم))، واتبعوا تظاما غذائيا صارما، وبرنامجا رياضيا متزنا، بدلا من خوض معارك الحياة بنصف معدة.. ومزاج حاد.

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