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قد تكون مصر أرقى من الشام

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) وحدة مصر بقيت دائمًا موفورة لم ينلها فساد ولا تقسيم فكانت النهضة عليها أسهل وأيسر، بينما لقيت سوريا أهوالًا. متى تتحقق نهضة الشرق العربي، وما موقفه بإزاء المدنية الغربية)؟ أفهم جدًا أن تلقى مثل هذه الأسئلة في هذه الأيام إلى كمين فيها لأن الشرق العربي كله مضطرب اضطرابًا شديدًا لم يكن لنا به عهد من قبل، فمن المعقول أن نسأل: عن مصدر هذا الاضطراب وعن قيمته وعن نتيجته. ولسنا في حاجة إلى أن نتعرف مصدر هذا الاضطراب فهو معروف.
فالشرق يستيقظ من نومه وينهض بعد انحطاطه ويتحرك بعد هذا السكون الطويل. لسنا في حاجة إلى أن نطيل البحث عن مصدر هذا الاضطراب ولكنا مضطرون إلى أن نتعرف قيمة هذا الاضطراب وخطر هذه النهضة.
أحق أن الشرق العربي ينهض وأن نهضته قيمة صحيحة قوية تستطيع أن تقاوم الخطوب وأن تؤتي من آتته النهضات في أوروبا وأمريكا من الثمرات؟ أما أنا فلا أشك في ذلك بالقياس إلى مصر وسوريا. ولكني لا أستطيع أن أجيب بنفي أو إثبات في أمر غير مصر وسوريا من البلاد، لأن علمي بأمر هذه البلاد قليل لا أشك في أن النهضة المصرية والسورية صحيحة قوية منتجة. ولا أستدل على ذلك إلا بشيء واحد وهو أن هذه النهضة ليست بنت اليوم ولا أمس وإنما مضت عليها عشرات السنين بل مضى عليها أكثر من قرن وهي تزداد في كل يوم قوة وثباتًا ونموًا وتناولًا لطبقات الشعب على اختلافها. ولو أنها نهضة متكلفة لما عاشت هذا الدهر الطويل ولما استطاعت أن تقاوم منتصرة حرب الأجنبي التي لم تخمد نارها لحظة منذ ابتدأ القرن الماضي.
هذه النهضة صحيحة إذن. وهي عامة تتناول فروع الحياة جميعًا فهي تتناول الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية كما تتناول حياة المواطن والشعور: ومصر وسوريا في تجميع هذه الفروع من الحياة تذهب مذهبًا واضحًا بينًا هو مذهب الاتصال المتين بالحضارة الأوربية. فسواء أراد المصريون والسوريون أم لم يريدوا فسيتصلون اتصالا قويًّا متينًا بأوروبا في كل فرع من فروع الحياة. هم يفكرون كما يفكر الأوربيون ويشعرون كما يشعر الأوروبيون ويسعون إلى نظام سياسي كنظام الأوروبيين. ولا بد من أن يتم هذا كله وأن تعمر الحضارة الغربية مصر والشام حتى يصبح هذان البلدان جزأين من أجزاء أوروبا. وفي الحق أن مصر والشام ليستا من هذه النهضة في منزلة واحدة، فقد تكون مصر أرقى من الشام نهضة سياسية وقد تكون أرقى من الشام من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية لأن وحدة مصر قد بقيت دائمًا موفورة لم ينلها فساد ولا تقسيم فكانت النهضة عليها أسهل وأيسر. بينما لقيت سوريا أهوالًا وضروبًا من العناء أفسدت عليها أمرها غير مرة واضطر السوريون إلى جهاد عنيف مؤلم لم يضطر إليه المصريون. فلعلنا لا ننسى أن الحضارة الأوروبية قد عرضت نفسها على مصر فقبلتها مصر وأن أهل الشام قد هاجروا إلى أوروبا وأمريكا يخطبون الحضارة ويتحايلون في اجتذابها إلى بلادهم وقد تكلفوا في ذلك خطوبًا وصروفًا وظفروا آخر الأمر ولكن بعد عناء شديد.
مصر إذن أرقى من سوريا من الوجهة السياسية والاجتماعية والاقتصاية، ولكن سوريا أرقى من مصر من وجهة الحياة المادية الجديدة. فالسوريون أحرار من هذه الجهة. والمصريون محافظون بينما يستطيع السوري في سهولة ويسر أن يقطع كل ما بينه وبين القديم من صلة وأن يصبح أوروبيًا في حياته المادية والمعنوية يجد المصري في ذلك عسرًا شديدًا.
1923*
* أديب وناقد مصري ((1889 - 1973))

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