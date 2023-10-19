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السخرية الفلسطينية تقلب مواجع الهزيمة

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) من المؤكد للعارف بتفاصيل العمل الروائي ((الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل)) أن مهمة إميل حبيبي لا بد أنها كانت مهمة صعبة، لأن هدفه فيما يبدو هو كتابة رواية عن واقع الشعب الفلسطيني المعاصر: انشطار الأرض والشعب في النكبة الأولى، واجتماع الشمل في فلسطين واحدة محتلة من النهر إلى البحر، وردود الفعل الشعبية ما بين نكوص وكمون وصمود ومقاومة مسلحة.
إذن فالغاية ملحمة، ولكن ما العمل والعين الثاقبة للكاتب الواقعي يقظة لا تغفل عن سلبيات الناس، تستنفر في صاحبها الرغبة في النقد اللاذع والتعليم والتقويم؟ كيف الجمع بين شعر النضال الشعبي وزخمه الملحمي والبطولة المأساوية للأفراد والجماعات ونثر التفاصيل اليومية للواقع المعاش؟ كيف المزج بين رقة العاشق في حضرة المعشوق وصخب اللسان السليط للكاتب الهزلي الساخر؟.
لقد أتاح الشكل الذي استولده إميل حبيبي صهر هذه المتناقضات التي بدونها يفقد الواقع - الذي يراه الكاتب بمنظوره وحساسيته وتكوينه الثقافي الخاص - تركيبته وثراءه. وحين إقول إن كاتب الوقائع الغريبة قد استولد شكلا، فأنا أقصد ذلك تحديدا، إذ إنه قد أخذ البناء الوقائعي لحكايات ((ألف ليلة وليلة))، والمقامات العربية، والصوت الدافئ للراوي الشعبي الذي يتوجه بالحديث إلى آخر، يحكي ويعلق ويضمنه من الحكم والأمثال وأبيات الشعر، وهذا أسلوب شائع في أدب التراث، بما في ذلك كتب التاريخ، ثم أخضعها لمبدأ فني واحد يسري في الرواية من السطر الأول فيها حتى السطر الأخير. هذا المبدأ الفني هو المفارقة التي تحكم مادة الرواية وأسلوبها، وتكتسب المفارقة التي تقوم على كشف العلاقة بين ضدين إو إبراز صفات الشيء بمضاهاته بضده فعالية خاصة بين يدي أديب يتبنى المادية العلمية التي ترى في العلاقة والصراع بين الأضداد قانونا يحكم المادة ومسيرة المجتمع والتاريخ. هنا تصبح المفارقة أداة مثلى لتنفيذ مشروع الكاتب المتجذر في الموقف الجدلي، والطامح إلى الجمع بين المأساة والملهاة وملحمة النضال الشعبي ومهزلة النكوص الفردي، فهل انتقل إلى تفصيل هذا الكلام؟.
يشبه المتشائل بطل المقامة، وبطل رواية المتشردين في صفتين أساسيتين، هما: لا بطولته، ودوره المشاهد أنه إنسان عادي يتسم بقدر كبير من الحرص الجبان، يدفع به إلى التزام الصمت ساعة تحتدم الأمور. وتتبدى هاتان الصفتان فيه بشكل دال في الواقعة السادسة من الكتاب الأول - كيف شارك سعيد في حرب الاستقلال للمرة الأولى - والعنوان ساخر طبعا، لأن سعيد يكتفي بدور المتفرج المنكمش. أنه وهو المشاهد يمثل تجسيدا هزليا للخوف والجبن، والذي يشاهده هو المواجهة بين الحاكم العسكري وابنة البروة المطرودة منها. ويتحول المشهد، الذي بدا واقعيا، إلى تكثيف شعري يصدر الرمز بالإيحاءات الدالة. تتجه المرأة تحت تهديد الحاكم العسكري إلى الشرق وابنها في يدها. ((كلما ابتعدت وولدها عن مكاننا، الحاكم على الأرض، وأنا في الجيب ازداد طولا، حتى اختلطا بظليهما في الشمس الغاربة، فصارا أطول من سهل عكا. وظل الحاكم واقفا ينتظر اختفاءهما، وظللت أنا قاعدا انكمش، حتى تساءل مذهولا: متى يغيبان؟!)).
هكذا يتحول وجود المرأة وطفلها إلى معادل رمزي لديمومة الشعب الفلسطيني في المكان وفي وعي الغزاة. وتكسب الإشارة لمحمود درويش، وتضمين أشعاره بُعدا إضافيا للنص. هذا البُعد التاريخي لما سوف يحدث في المستقبل حين يصبح الطفل الصغير شاعرا يغني الوطن. واستطالة قامة الطفل وأمه تجد صورة توازيها وتعارضها في اكتشاف سعيد أن قامته أطول من قامة الحاكم العسكري حتى بدون قوائم الحمار، وتعبر الصورتان عن حقيقة واحدة ألا وهي استطالة قامة أصحاب البلاد عن غزاتهم، على الرغم من الطبيعة الهزلية لصورة المتشائل والطبيعة الشعرية لصورة المرأة وابنها. وتوضح هذه الصفة المشتركة الكامنة في المتشائل والظاهرة في القروية وطفلها أن المشاهد والمشهد على غير ما يبدو ليسا منفصلين تماما.
وتلتقي في مكان لاحق في الرواية بمشهد مشابه، وإن اختلفت تفاصيله، حين يجلس المتشائل مكتوف اليدين، وشرطة الدولة تهاجم ابنه ولاء، وزوجته الطنطورية، وقد أعلنا هويتيهما.
يقدم هذا المشهد، الذي يحمل السمات النموذجية للمشهد لدى إميل حبيبي في هذه الرواية، عدة مفارقات، منها المفارقة بين الموقف المتخاذل للمتشائل وصورته الهزلية وصعود المرأة الصامت ووجودها الشعري، وما يكمن بين الصورتين من تناقض وتشابه، ومنها أيضا المفارقة بين ظاهر العلاقة بين ابنة البروة وطفلها من ناحية، والحاكم العسكري من ناحية أخرى، والحقيقة الباطنة لهذه العلاقة، فالحاكم العسكري الغازي المنتصر صاحب السطوة والسلطة في حقيقة الأمر خائف من المرأة وطفلها.
ويستوقف قارئ الوقائع الغربية هذا العدد الكبير من المفارقات الساخرة في المواقف والصياغات اللفظية. يبدو هذا واضحا للوهلة الأولى، ولكن قراءة متفحصة للنص تكشف أن هذه المفارقات على اختلاف شكلها تنبع من مفارقة كبيرة هي أساس معنى الرواية ومبناها، وتكمن هذه المفارقة الأساسية في الحياة المزدوجة لسعيد المتشائل داخل الدياميس وخارجها.
إن خوف سعيد من إعلان هويته الحقيقية يدفع به إلى حياة مختنقة داخل الدياميس (تحت الأرض). أما حياته خارج الدياميس فليست سوى حياته كسعيد المستكين للاحتلال والقابل به. إذن فسعيد سعيدان، يعيش الأول داخل الدياميس، ويرتبط بالسر المدفون (ونلاحظ ما بين الصورتين من علاقة)، وبباقية ويعاد، ويجاهر الثاني بإعلان ولائه المفرط للدولة. ولأن سعيد سعيدان، فإن ابنه الذي أراد أن يرضي الدولة بتسميته يتحول إلى ولاء للوجود الفلسطيني.
وترتبط حياة سعيد المتشائل المزدوجة تلك تاريخيا بوجود دولة إسرائيل واغترابه فيها كفلسطينه، واضطراره لإخفاء هويته الفعلية كوسيلة للبقاء والاستمرار. ويعبر إميل حبيبي عن هذا الوجود المزدوج والاغتراب الناشئ عنه بمختلف الصور والوقائع، فسعيد مسجون في جسد ليس له. لقد تحول إلى هرة تموء ((هكذا حالي عشرين عاما أهر وأموء، حتى أصبحت هذه الحلول يقينا في خاطري، فإذا رأيت هرة توسوست: لعلها والدتي رحمها الله، فأهش لها وأبش، وكنا نتماوا أحيانا..)). وحين ترفع القناع الساخر، نرى الوجه المأساوي لاغتراب سعيد في دولة تنفي تاريخه، ولا تقبله 'لا متنكرا لهويته الحقيقية.
وينتج عن هذا الوجود المزدوج لسعيد عشرات المواقف الساخرة في ظاهرها، التي تحمل في الوقت نفسه دلالات عميقة مثيرة للألم في الغالب، فسعيد حين يسمع راديو إسرائيل يطلب من العرب المهزومين رفع علم الاستسلام الأبيض في حرب 1967، يعتقد أن الرسالة موجهة إليه، فيرفع ملاءة سريره على يد مكنسة فوق بيته. ولكن بما أن سعيد من مواطني الدولة، فإنه يحاسب على ما فعل. ويكشف هذا الموقف الهزلي في ظاهره حقيقة شعور سعيد بأنه هو المهزوم بهزيمة العرب، وإن اتخذ شعوره هذا شكل المداراة بتأكيد ولائه المفرط للدولة وتعليماتها، ويقلب المشهد ككل مواجع الهزيمة في نفوسنا على طريقة ((شر البلية..)).
1981*
* روائية وأستاذة جامعية مصرية ((1946 - 2014))

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