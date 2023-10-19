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الشعب الذي لم يحقق الحد الأدنى من أمانيه

10/19/2023 11:12:14 PM
(MENAFN- Al Watan) انتمي إلى عائلة قروية أصلها من شفا عمرو قرب حيفا. والدي شكري كان معلم مدرسة في شفا عمرو، ويبدو أنه كان يعمل في مدرسة إرسالية، وكان معلم المدرسة في ذلك الوقت شخصا محترما. يذكر اسمه في بقايا الأغاني في القرية ((يا شكري هات الدفتر))، وكانت عائلتي واحدة من العائلات القليلة التي لم تكن تملك أرضا، وهذا أمر نادر الظهور في ذلك الوقت لدى عرب فلسطين، ويبدو أن جدي لوالدي كان مسرفا متلافا، وأن الإنجليز حين دخلوا بلادنا جلبوا معهم جنودا كانوا يسمون ((مغاربة)) أتوا مع عائلاتهم، وصادروا أراضي أحلوا بها هؤلاء الجنود مع عائلاتهم، وحدث أن كل ما تبقى لنا من أرض كان في وسط المنطقة التي صودرت.
وفي عام 1920، هاجر والدي إلى حيفا مع أولاده، حيث ألقوا في سوق العمل كعمال. وفي عام 1921، ولدت لعائلة من الممكن اعتبارها قسرا عائلة عاملة، وفتح والدي دكانا بعض الوقت، وكنا نسرقها فأغلقها، واعتمدنا في معيشتنا على عمل إخوتي، بعضهم عمل في سكة الحديد، واثنان في بناء كاسر الأمواج في ميناء حيفا، ثم في مصانع تكرير البترول في حيفا. نحن تسعة أولاد (سبعة صبيان وبنتان). هذا الوضع الاقتصادي هو وضع خاص بالنسبة لأية عائلة فلسطينية، وكنت ألاحظ في علاقاتي بأقراني أنه حتى القروي الذي أتى إلى المدينة بقيت له أرض في القرية أو استملك في المدينة. أما نحن فكان وضعنا مختلفا. لكن من ناحية أخرى، كان العمل اليدوي يضعنا في مستوى دخل معقول، أي في مستوى طبقة عاملة متوسطة. كما أن عائلتي كانت تنظر دائما إلى فوق، أي تحاول أن تتبرجز.
تكامل شعوري الوطني في أثناء ثورة 1936 التي كانت أكثر الثورات الفلسطينية وضوحا في توجهها ضد الاستعمار البريطاني، وكان صدامها مباشرا معه. لذلك، أستطيع أن أقول إن قضية التوجه الإيجابي نحو اليهود في فلسطين كانت بالنسبة لي قضية طبيعية، ولا أعتقد أن جيلي في حيفا تأثر بشكل جدي أو عميق بآراء عنصرية معادية لليهود.
وفي هذا الزمن المبكر، أي عام 1936، كانت نظرتنا المعادية للصهيونية نابعة، ويحق، من كونها أجيرا للاستعمار البريطاني، ومنفذا لمخططاته. كما أن موقفنا تأثر بمجموعة من الأحداث: عملیات طرد الفلاحين من أراضيهم، خاصة قضية وادي الحورات الذي باعها الملاك العرب للصهاينة، وطرد الجيش البريطاني الفلاحين العرب منه. وحركة القسام، حيث كنا في المدرسة الابتدائية نقيم تنظيمات سرية، لمحاربة الإنجليز، وكان ذلك نتيجة تشجيع بعض أساتذتنا الذين علينا الآن أن نشيد بموقف العديد منهم، ولكنها كانت حركات صبيانية دون أي فعل سوى أننا كنا نشارك في الإضرابات والتظاهرات. وتأثرنا في مدرستنا، مدرسة المعارف الابتدائية في حيفا، بإعدام حجازي وشمشوم والزير في صفد، خاصة أن أخ الشهيد حجازي كان معلمنا للغة العربية، الأستاذ عارف حجازي، وكنا نحبه ونحترمه.
أنجزت الصف الثانوي الأول في حيفا، ثم ذهبت إلى عكا، حيث درست الصف الثانوي الثاني في المدرسة الحكومية هناك، بعدها لم يعد هناك إمكان للتعلم الثانوي المجاني، فذهبت إلى مدرسة إرسالية إسكتلندية في حيفا (مدرسة مار لوقا)، وكان أحد معلميها البارزين هو ألياس حداد، وفيها أنهيت دراستي الثانوية.
تنقلت بين عدد كبير من الأعمال، وعلى رأسها المحاولة التي جرت بتوجيه من أخي الكبير، كي أصبح مهندسا ميكانيكيا، فعملت في بناء مصافي البترول، ثم انتقلت إلى الإذاعة في القدس، وقدمت استقالتي من الإذاعة في 1943، كي أتفرغ للعمل الحزبي، ثم شاركت في تأسيس عصبة التحرر الوطني في 1943. وفي أيار 1944، أصدرنا جريدة ((الاتحاد))، ومنذ ذلك الوقت أصبحت حياتي السياسية والأدبية مرتبطة بـ((الاتحاد)) ومجلة ((الغد))، ومختلف الأدبيات التي كانت تصدر عن عصبة التحرر الوطني أو بتأثير منها.
وفي عام 1946، شاركت مع عدد من المثقفين العرب البارزين بذلك الوقت في إصدار مجلة أسبوعية اسمها ((المهماز))، التي لاقت انتشارا واسعا في فلسطين والأردن والعراق، وحاولنا أن نجاري بها المجلات الأسبوعية المصرية ((آخر ساعة)) و((روز اليوسف))، ولكن مجلتنا لم تعش سوى عام واحد. وقد جابهت مجلتنا مقاومة مباشرة من الحكم الملكي الذي كان قائما في شرقي الأردن، خصوصا بعد أن نشرنا كاريكاتيرا على عرض الغلاف يصور تاجا ضخما كما لو أنه دبابة، وتحته جماهير مدعوسة، وكنت في أواخر الانتداب البريطاني الذي أقيم في رام الله. وعندما اضطررت إلى تركها في حرب 1948، حفرنا حفرة في مساحة أمام بيت جدة زوجتي، وطمرنا صندوقا وضعنا فيه هذه الأعداد وكتبا وأوراقا أخرى، فلما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عدوان حزيران 1967، ذهبت إلى ذلك المكان، فوجدت أنه شيد فوقه بيت كبير، ولم يعد العثور على الصندوق ممكنا.
في 1948، كان من الممكن أن أقتل كما قتل الكثيرون، وإذا لم أقتل فهذا صدفة، وقد كنت في العديد من المرات أعيش أوضاعا كان من الممكن أن أموت فيها برصاصة.
لذلك ربما يولد في حس تلخيص التجربة وحرقة، لأن هذا الأمر لا يجري على مستوى القيادات الفلسطينية. لقد آن أوان تلخيص التجربة، فتجربتنا غنية جدا في مآسيها ونكساتها. والسؤال الذي يشغلني الآن هو أن هذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات لماذا لم يحقق حتى الآن الحد الأدنى من أمانيه؟!، والحجج التي تقدم غير مقنعة: العدو أقوى أو التطويق الرجعي.. إذا لماذا لا نلخص التجربة دون الاستهانة بهذه الأسباب. وإذا لم أقتل فهذا صدفة، وقد كنت في العديد من المرات أعيش أوضاعا كان من الممكن أن أموت فيها برصاصة.
1980*
* روائي وصحفي فلسطيني ((1921 - 1996))

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