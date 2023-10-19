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بلغنا الأوج قبل أن يكون لأوروبا وجود

10/19/2023 11:12:13 PM
(MENAFN- Al Watan) ثارت الرمزية على الواقع والطبيعي اللذين ترى أنهما يستهدفان تطويق المرثي الزائل.. وأن المطلق المستمر الخالد يستشف ويستوحى فلا يعرف أو يحدد، لأن التعريف أو التحديد هدم، بينما الاستشفاف والإيحاء هو الخلق والتكوين، ولذلك فإن الكثافة والتعقيد في العمل الفني يجب أن يتحققا بالجملة المركزة، والصور العارضة التي تتجمع حول استعارة رئيسية بحيث يتاح لانطباع حتى أن يقود إلى انطباع آخر ومنهما معًا يتكون الرمز للانطباع الأصلي...
فالرمزية في الإطار الذي اختاره لها زعماؤها وعشاقها ليست أكثر من مفهوم تافه يسكب عليه الغموض، ويلتف حوله الضباب، بحيث يقتصر فهمها على القلة القليلة من المتعلقين بها، وشعراؤها يكتفون بأن يكون شعرهم أحاجي ورموزًا أو ألغازًا تستدرج شداة الأدب وناشته إلى الانضمام إليهم، ومن هنا فقد وصمهم النقاد بأنهم استبدلوا الشعر بالكتابات الباردة إلى درجة التجمد، وذهبوا هم إلى الاستخفاف بكل ما يصوب إليهم من سهام، وأخذوا يدعون إلى الاهتمام بالجرس والرنين في الكلمة والجملة باعتبارهما السبيل إلى إحداث التأثير الموسيقي الذي يجيء عندهم في الاعتبار الأول والأهم، متأثرين في ذلك بتعريف إدجار آلان بو للشعر حيث يقول إنه ((الخلق الإيقاعي أو الموزون للجمال)).
وفي ثورتهم على الواقع والطبيعي رفضوا كل عمل أدبي، أو موضوع يعالج شؤون المجتمع والأخلاق، لأن رسالة الفن هي التغني بالجمال وحده بعيدًا عن هذه المسؤوليات المألوفة في حياة الناس، ولذلك فإن أي عمل أو موضوع يمكن أن ترحب وتهلل له المدرسة الرمزية ما دام يعبر عن إدراك رقيق وذكي لما يوحيه الجمال من المشاعر والأفكار.
واشتدت حملة النقاد على الرمزية وأتباعها، واشتد في الوقت نفسه إصرار هؤلاء الأتباع على الغلو في تفسير انفلاتها ورعونتها، وكان بودلير يعيش أشد مفاهيمها انحرافًا، ليس فقط بما يكتب من أزهار الشر، وإنما بسلوكه وتصرفاته وعلاقاته بالزنجية التي ألهمته أكثر ما بقي من الشعر في ديوانه. وبلغ من هذا الإصرار أن كان بودلير يزدهي ويفخر بأن مدرسته قد أحدثت في الأدب هزة جديدة أغرت - عن سابق إصرار - بالانحراف والاستهتار بكل القيم الأخلاقية في السلوك، فيبلغ الأمر برامبو وفيرلين أن يرحبا أو حتى يزهوا حين وصف كل منهما بأنه منفسخ ومنحط ثم يذهب جونيه إلى حد اعتبار هذا الوصف شارة فخر وتشريف لا يستحقها إلا صاحب أزهار الشر (بودلير..) وهو الذي جمع في مقطوعاته بين الاستهتار والدعوة المكشوفة إلى الانحراف طريقًا إلى الاستغراق في المطلق فيما فسروا به جنون التفسخ والانحلال...
وبعد بودلير ورامبو وفيرلين وجونيه في فرنسا، أو بعد هذا الجموح والانفلات فيما عرف للمدرسة الرمزية عند نشأتها ترى عشاقها ومعتقيها يظهرون في بداية القرن العشرين في أيرلندا وإنجلترا. بل نرى المتأثرين بها في أمريكا وروسيا، حيث كان من أعلامها في إنجلترا ((بيتس))، وفي ألمانيا ((ريلكه))، وفي روسيا ((أندريه بيلي)). وحيث استقر لها مفهوم أقرب إلى الاعتدال، إذ أصبحت الفن الثائر على الواقعية والذي يتخذ من اللمحة الخاطفة وموسيقى اللفظ أو الجملة سبيلًا إلى التعبير عن التجربة وشعارها أو هدفها الذي لا تعنى بسواه هو الفن للفن، الشعر للشعر.
ولم تخل سيرة الأدب العربي خلال نصف القرن الماضي وحتى اليوم من شعراء أراد النقاد أن ينسبوا شعرهم إلى هذه المدرسة أو تلك، من المدارس التي عرفت في الغرب، وهم دارسون راقهم أن يقارنوا بين شعراء مدرسة ما في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بشعراء من العالم العربي، بحيث أخذ المحدثون النقاد والدارسون يدخلون شاعرًا مثل إبراهيم ناجي في عداد الشعراء الرمزيين أو شعراء الفن للفن والشعر للشعر، وقد يدخلونه في زمرة الرومانسيين، كما أدخلوا علي محمود طه في المدرسة تارة وفي نقيضتها أو الثائرة عليها تارة أخرى، وهم يعتمدون في المقارنة والتحليل على التشابه في التعبير عن التجربة الشعرية بين الشاعر العربي، في أواسط القرن العشرين، والشاعر الإنجليزي أو الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر أو أواخر القرن الثامن عشر.
قد لا يكون هذا بعيدًا عن الواقع، وعلى الأخص حين نقل عن الشاعر إلمامه أو معرفته بإحدى اللغات الأجنبية فلا نستغرب مثلًا أن ينسب عبدالرحمن شكري إلى المدرسة الرومانسية إذ تعرف أن الشاعر يعرف الإنجليزية، وقد تضلع فيها وقرأ الكثير من شعرائها. ولكننا نقف وفي نفوسنا الكثير من الدهشة، حين يقال لنا عن الشابي مثلًا إنه متأثر بأي مدرسة من المدارس التي عرف بها الأدب في فرنسا أو إنجلترا لأننا نعلم أن الشاعر لم يكن يعرف هذه اللغات، ولم يتح له أن يقرأ شعراءها. ولعلنا نظلمه حين نذهب إلى التماس مكامن التأثر في شعره. إننا أكثر غنى، وتراثنا أكثر تنوعًا وأقوى ازدهارًا وأقدر على أن ينطلق في عباب الفن بما فيه من طاقة ذاتية لا بأس بأن تتطور، وأن تستوعب كل أدب في العالم ولكن لا ضرورة إطلاقًا لافتعال التشبه أو التشابه بيننا وبين غيرنا، إذ لن يزيد ذلك في وزننا أو في حجمنا الفكري أو في ذوقنا الفني، وقد بلغنا الأوج قبل أن يكون لأوروبا وجود فني بمئات السنين.
1987*
* أديب وناقد ومترجم سعودي ((1914– 1997)).

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