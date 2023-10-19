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التفرغ هل يقود الحكم السعودي للنجاح؟

10/19/2023 11:12:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد الحكم جزءًا مهمًا في المنافسات الرياضية، وتحديدًا كرة القدم، وتطويره والرفع من مستوى أدائه، من الأولويات المهمة التي يجب أن يضعها أي اتحاد كرة في العالم ضمن خططه المستقبلية، والحكم السعودي مثله مثل نظرائه في الاتحادات العالمية الأخرى، بحاجة ماسة إلى التطوير، لا سيما وأن أخطاء الحكام وتحديدًا المحليين منهم باتت تشكل هاجسًا كبيرًا، لدى القائمين على الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في لجنة الحكام الرئيسية ودائرة تطوير الحكام، ومسؤولي الأندية.
سؤال مهم
يظل السؤال المهم كيف سيتم تطوير الحكم السعودي دون تفرغ للمهنة، أو احترافه حتى لو جزئيًا، خصوصًا أن غالبية الحكام مرتبطون بأعمال ووظائف حكومية، مما يؤثر على أدائه، خصوصًا وأنه سيضطر إلى التغيب عن عمله لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا، ناهيك عن المعسكرات المطولة لإعداد الحكام، ولماذا لا يطال الحكم السعودي نظام الاحتراف الكلي أو الجزئي بتفريغه لمهنة التحكيم خلال السنوات التي يمارسها خلالها، لا سيما الفترة التي يكون خلالها حكمًا دوليًا، خصوصًا في ظل تطور الرياضة السعودية في كافة الألعاب ومنها كرة القدم، ودخولها عصر الاحتراف، وكون الحكم جزءًا لا يتجزأ من اللعبة، وبحاجة ماسة للتطوير، وربما يقوده التفرغ للمهنة إلى نجاحات محلية وعالمية، لا سيما وأنه سيكون متفرغًا لمهنته، ومتابعًا دقيقًا لكل جديد في عالمها وقوانينها، كما أنه سيتفرغ لأداء تدريباته اليومية سواء النظرية أو العملية على فترتين صباحية ومسائية.
تفرغ كلي
تعد أخطاء الحكام جزءًا لا يتجزأ من اللعبة، إلا أن أفضل الحكام أقلهم أخطاء، لذا فإن النقاد والرياضيين يرون أن الخطوة الأهم التي يجب أن ينظر لها الاتحاد السعودي لكرة القدم هي كيفية تفريغ الحكم لأداء مهمته، وخصوصًا الحكام الدوليون، الذين نالوا الشارة الدولية، ويقومون بقيادة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بحصولهم على إجازات استثنائية من أعمالهم، أو إعارتهم للاتحاد السعودي، بما في ذلك المحاضرون والمقيمون، وأن يتقاضى الحكم مرتبًا نظير عمله في قيادة المباريات، بدلًا من المكافآت المقررة للحكام، والتي لا يتم صرفها بشكل منتظم، ومن ثم يعود إلى عمله الفعلي بعد انتهاء فترة عمله كحكم ببلوغ السن النظامية للحكام.
حسن الاختيار
يرى عدد كبير من الرياضيين أن حسن اختيار الحكام المتفرغين للمهنة واحد من أهم أسس النجاح، وأن تكون الاختيارات وفق اختبارات عالية الجودة، سواء النظرية منها أو العملية، وأن يكون اختيار منظومة العمل بشكل دقيق، وألا يتم تفريغ إلا الحكم المميز والذي نال درجات تقييم عالية خلال قيادته للمباريات التي أسندت له سواء محليًا أو عالميًا.
دعم كامل
ليكون نجاح المشروع عاليًا فإنه يجب أن تجد عناصر المنظومة التحكيمية الدعم الكامل من كل عناصر اللعبة في منح الفرصة والوقت للمجموعة التي سيتم اختيارها لقيادة الحكام في الفترة المقبلة، خاصة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بوضع السياسات الواضحة والمبادئ والأسس والتي يجب أن يعلمها الجميع من الحكام والمقيمين والمحاضرين.
الثواب والعقاب
لعل تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وخلق روح التنافس بين جميع الحكام، يصب في مصلحة المنظومة، فعندما يدرك الحكم أن نجاحه سيدفع به إلى أعلى الدرجات ويؤدي إلى ترقيته للدرجة الأعلى، ويمنحه فرصة قيادة أكبر عدد ممكن من المباريات، فإنه سيكون حريصًا كل الحرص على عدم الوقوع في الأخطاء البدائية، كما أن إدراكه بأنه سيعاقب وسيغيب عن الساحة في حال تكرار الأخطاء فإنه سيعمل على تدارك أخطائه السابقة بكل جدية.
وجوه جديد
من أهم عوامل النجاح، منح الفرصة للكوادر التحكيمية الجديدة والشابة سواء كانوا من الحكام الدوليين أو من حكام الدرجة الأولي أصحاب الكفاءات والمهارات، خصوصًا وأن كرة القدم السعودية تملك قاعدة كبيرة من الكوادر الشبابية وهم أكثر الفئات قدرة على التعامل مع المتغيرات من الأمور التقنية والحديثة والتي تطور من منظومة التحكيم وهذا ليس تقليلًا من الخبرات الكبيرة والتي سبق لها العمل.
أسس واضحة
ليكون العمل داخل منظومة لجنة الحكام فإنه يتوجب أن يكون اختيار رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها على أسس واضحة، وأن يتخلص القائمون على تلك اللجان من المجاملة، وأن يكون اختيار الحكام المستجدين وفق معايير واضحة، وشروط يجب توفرها في الشاب الطامح إلى تقديم نفسه بشكل رائع وجيد، وأن تمنح الفرصة للحكام الشبان المتميزين والمطلعين بشكل كبير على قانون اللعبة.
عوامل تساعد على نجاح الحكم السعودي
- تفريغ الحكم لمهنة التحكيم
- التفريغ يكون للحكام الدوليين
- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب
- اختيار الحكام المميزين
- تكليف المميزين بقيادة اللجان الفرعية
- تكون قاعدة كبرى من الحكام الشبان

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