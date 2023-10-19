Friday, 20 October 2023 06:52 GMT

موانئ وSGP توقعان عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة باستثمارات تناهز مليار ريال

10/19/2023 11:12:13 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضور وزيؤ الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، وقَّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"، عقداً لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص، تناهز مليار ريال؛ وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر: ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي، لإنشاء العديد من المناطق اللوجستية عالية الأداء، لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، و زيادة أعداد المناولة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و رؤية المملكة 2030.
وأكد الجاسر أن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع القطاع الخاص خلال العامين الماضيين لبناء و توسيع استثماراته في المناطق اللوجستية يؤكد جاذبية الموانىء السعودية، والقطاع اللوجستي السعودي، والفرص الكبيرة والواعدة في هذا القطاع الحيوي؛ مما يسهم في دعم ونمو سلاسل الإمداد الاقليمية و العالمية ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن هذه المنطقة اللوجستية الجديدة تأتي في إطار سعي "موانئ" للمساهمة في زيادة عدد المناطق اللوجستية بالموانئ ليصبح عددها 12 منطقة ومركزاً لوجستياً حالياً، وبما يسهم في رفع ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 38 حالياً إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للموانئ، إدوارد تاه.
وستقدم المنطقة خدماتٍ لوجستية رئيسية وحلولًا فريدة من نوعها وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، تشمل مستودعات وساحات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع الجافة والمبردة، ومنطقة إيداع وإعادة التصدير؛ لتقديم عمليات الفرز والتوزيع الإقليمي، وعمليات القيمة المضافة.
وتتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وهي تحالف مشترك بين "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، و"شركة "PSA international" السنغافورية، و"مجموعة البلاغة".
يُذكر أن "موانئ" نجحت في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية وكبرى الشركات اللوجستية عبر توقيعها عدة اتفاقيات لإنشاء 11 منطقة لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليار ريال، وتسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، بما يؤدي إلى تحقيق نهضة اقتصادية رائدة، تدعم الناتج المحلي، والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، إضافة إلى تعزيز الربط بين أنماط النقل المتعددة، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية.

MENAFN19102023000089011017ID1107274285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث