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جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي لكرة القدم 2023

10/19/2023 11:12:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف محافظة جدة المعرض السعودي الدولي لكرة القدم 2023 SAIFEXPO ، خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات ، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية الرياضية والأندية والشركات والمراكز الرياضية من المملكة وخارجها.
ويأتي هذا المعرض تزامنا مع النهضة الرياضية الكبرى التي تعيشها المملكة العربية السعودية، ومع أقوى نسخة في تاريخ دوري روشن السعودي بوجود نجوم كرة قدم عالميين في مختلف الأندية السعودية.
وأكد المدير التنفيذي لمعرض SAIFEXPO ياسر القنفدي، أن المعرض يهدف للكثير من المعطيات التي ستسهم في تطوير كرة القدم في السعودية، منها زيادة حجم النمو في الاستثمار الرياضي، واستقطاب علامات ومنتجات تجارية جديدة، واستقطاب جهات تجارية راعية للأندية، وجلب أهم المراكز العالمية للطب الرياضي، وإتاحة لقاءات مع شخصيات قيادية في صناعة كرة القدم، ورؤساء الأندية وأساطير ونجوم كرة القدم ومدربين عالميين، والاستفادة من الخبرات والتقنية في تحسين صناعة كرة القدم، وبناء علاقات تجارية في بيئة رياضية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للشباب والشابات في المجال الرياضي، وإقامة ندوات وورش عمل لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بكرة القدم.

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