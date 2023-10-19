الذهب يتحول للارتفاع بعد تصريحات باول ويسجل أعلى تسوية منذ نهاية يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” بأن صناع السياسات يميلون إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى خلال اجتماع السياسات في الأول من نوفمبر.
وبعد كلمة“باول” أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين بنسبة 99% عدم اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية، مقارنة بـ 93.4% قبل يوم واحد.
يأتي هذا رغم صدور بيانات اقتصادية عكست مرونة سوق العمل الأمريكية، حيث بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 198 ألفًا للفترة المنتهية في 14 أكتوبر، بانخفاض قدره 13 ألفًا عن الأسبوع السابق، مقارنة بالتوقعات البالغة 210 آلاف، وهو أدنى مستوى منذ 21 يناير.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو ما يعادل 12.2 دولار لتصل إلى 1980.5 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت العقود إلى 1957 دولارًا خلال التداولات، وهي أعلى تسوية منذ نهاية يوليو.
بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% عند 106.21 نقطة.
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