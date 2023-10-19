الذهب يتحول للارتفاع بعد تصريحات باول ويسجل أعلى تسوية منذ نهاية يوليو

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” بأن صناع السياسات يميلون إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى خلال اجتماع السياسات في الأول من نوفمبر.

وبعد كلمة“باول” أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين بنسبة 99% عدم اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية، مقارنة بـ 93.4% قبل يوم واحد.

يأتي هذا رغم صدور بيانات اقتصادية عكست مرونة سوق العمل الأمريكية، حيث بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 198 ألفًا للفترة المنتهية في 14 أكتوبر، بانخفاض قدره 13 ألفًا عن الأسبوع السابق، مقارنة بالتوقعات البالغة 210 آلاف، وهو أدنى مستوى منذ 21 يناير.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو ما يعادل 12.2 دولار لتصل إلى 1980.5 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت العقود إلى 1957 دولارًا خلال التداولات، وهي أعلى تسوية منذ نهاية يوليو.

بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.35% عند 106.21 نقطة.