دبى: 1.4 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 381 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 698.17 مليون درهم و317 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 666.53 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.25 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 346.04 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 17.69 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 84.33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة رقة البطين كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 31.01 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 80.51 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 34.9 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 98.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 854.15 مليون درهم منها 26 رهونات أراضي بقيمة 76.62 مليون درهم و117 رهونات فلل وشقق بقيمة 777.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 566.16 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 33 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 67.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11.55 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 11.1 مليون درهم.