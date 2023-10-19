موسكو: يمكن أن نلعب دورًا رئيسيًا فى بناء محطات الطاقة النووية فى إفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة روساتوم النووية الروسية، إن روسيا يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في بناء محطات الطاقة النووية في البلدان الإفريقية، الأمر الذي سيضع أساسًا موثوقًا للتنمية السريعة للقارة في العقود المقبلة.
وأضاف كوماروف خلال أسبوع الطاقة الأفريقي في كيب تاون، بحسب وكالة تاس،“روساتوم لديها كل ما هو ضروري لتقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في إنتاج الطاقة النووية الخاصة بها”.
وتابع:“يجب التغلب على فقر الطاقة الحالي في أفريقيا، حيث لا يستطيع أكثر من 600 مليون شخص الوصول إلى الكهرباء، في أسرع وقت ممكن. روساتوم مستعدة للمشاركة في مشاريع الطاقة في القارة”.
وأشار المشاركون في أسبوع الطاقة الأفريقي إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة لتطوير الطاقة النووية الخاصة بها.
وتقوم ثلاث دول أفريقية حاليا باستخراج اليورانيوم بكميات صناعية – ناميبيا والنيجر وجنوب أفريقيا. وهي تمثل 18% من سوق مبيعات خام اليورانيوم العالمي. ومع ذلك، لا يوجد سوى محطة واحدة للطاقة النووية في القارة – في جنوب أفريقيا.
وتقوم شركة روساتوم الآن ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وأعلنت غانا وكينيا والمغرب وتونس وأوغندا اهتمامها ببناء محطات الطاقة النووية.
أ. ش. أ
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