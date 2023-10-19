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موسكو: يمكن أن نلعب دورًا رئيسيًا فى بناء محطات الطاقة النووية فى إفريقيا

10/19/2023 11:12:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة روساتوم النووية الروسية، إن روسيا يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في بناء محطات الطاقة النووية في البلدان الإفريقية، الأمر الذي سيضع أساسًا موثوقًا للتنمية السريعة للقارة في العقود المقبلة.

وأضاف كوماروف خلال أسبوع الطاقة الأفريقي في كيب تاون، بحسب وكالة تاس،“روساتوم لديها كل ما هو ضروري لتقديم المساعدة للدول الأفريقية المهتمة في إنتاج الطاقة النووية الخاصة بها”.

وتابع:“يجب التغلب على فقر الطاقة الحالي في أفريقيا، حيث لا يستطيع أكثر من 600 مليون شخص الوصول إلى الكهرباء، في أسرع وقت ممكن. روساتوم مستعدة للمشاركة في مشاريع الطاقة في القارة”.

وأشار المشاركون في أسبوع الطاقة الأفريقي إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة لتطوير الطاقة النووية الخاصة بها.

وتقوم ثلاث دول أفريقية حاليا باستخراج اليورانيوم بكميات صناعية – ناميبيا والنيجر وجنوب أفريقيا. وهي تمثل 18% من سوق مبيعات خام اليورانيوم العالمي. ومع ذلك، لا يوجد سوى محطة واحدة للطاقة النووية في القارة – في جنوب أفريقيا.

وتقوم شركة روساتوم الآن ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وأعلنت غانا وكينيا والمغرب وتونس وأوغندا اهتمامها ببناء محطات الطاقة النووية.

أ. ش. أ

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