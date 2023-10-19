ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا وجورجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوز حجم التجارة بين جورجيا وروسيا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 1.8 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 9.9% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء الوطنية في جورجيا.
وذكرت وكالة (تاس) الروسية أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين لجورجيا. وبلغت حصتها من حجم التجارة الخارجية 11.8% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي الصادرات الجورجية إلى روسيا حوالي 512 مليون دولار (زيادة بنسبة 10.3%)، في حين بلغ إجمالي الواردات أكثر من 1.3 مليار دولار (9.7%).
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لجورجيا حوالي 16 مليار دولار (بزيادة قدرها 16.5%) في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام. وتجاوزت الصادرات 4.6 مليار دولار (بزيادة 12.7%)، فيما تجاوزت الواردات 11.3 مليار دولار (بزيادة 18.2%).
MENAFN19102023000202011048ID1107274280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.