ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا وجورجيا

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوز حجم التجارة بين جورجيا وروسيا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 1.8 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 9.9% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء الوطنية في جورجيا.

وذكرت وكالة (تاس) الروسية أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين لجورجيا. وبلغت حصتها من حجم التجارة الخارجية 11.8% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي الصادرات الجورجية إلى روسيا حوالي 512 مليون دولار (زيادة بنسبة 10.3%)، في حين بلغ إجمالي الواردات أكثر من 1.3 مليار دولار (9.7%).

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لجورجيا حوالي 16 مليار دولار (بزيادة قدرها 16.5%) في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام. وتجاوزت الصادرات 4.6 مليار دولار (بزيادة 12.7%)، فيما تجاوزت الواردات 11.3 مليار دولار (بزيادة 18.2%).