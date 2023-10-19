النفط يتحول للارتفاع عند التسوية وبرنت يتجاوز 92 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم أثر تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والذهب في فنزويلا، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحسب“بلومبرج”، يقدر المحللون أن تعليق الولايات المتحدة لبعض القيود المفروضة على فنزويلا، مقابل خطط لإجراء انتخابات أكثر نزاهة، قد يمكّن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من ضخ 200 ألف برميل إضافية يوميًا، أي قفزة بنسبة 25% تقريبًا في الإنتاج.

وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو ليس لديها خطط حاليًا لتخفيف القيود المتبقية على صادرات الديزل، مضيفًا أن الحكومة تواصل بحث كيفية تمويل الدعم للإمدادات المحلية من الديزل والبنزين.

واستمدت عقود الخام دعمًا من تصريحات“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أشار إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات في نوفمبر، ما قد يهدئ من مخاوف أثر التشديد النقدي على الطلب في الأسواق.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.95% بما يعادل 88 سنتًا عند 92.38 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت إلى 89.53 دولار، لتسجل أعلى مستوى في نهاية التعاملات منذ 28 سبتمبر.

كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.25% أو 1.10 دولار، ليسجل 88.37 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.2% عند 89.37 دولار للبرميل.

أرقام