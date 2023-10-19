النفط يتحول للارتفاع عند التسوية وبرنت يتجاوز 92 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم أثر تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والذهب في فنزويلا، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبحسب“بلومبرج”، يقدر المحللون أن تعليق الولايات المتحدة لبعض القيود المفروضة على فنزويلا، مقابل خطط لإجراء انتخابات أكثر نزاهة، قد يمكّن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من ضخ 200 ألف برميل إضافية يوميًا، أي قفزة بنسبة 25% تقريبًا في الإنتاج.
وقال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو ليس لديها خطط حاليًا لتخفيف القيود المتبقية على صادرات الديزل، مضيفًا أن الحكومة تواصل بحث كيفية تمويل الدعم للإمدادات المحلية من الديزل والبنزين.
واستمدت عقود الخام دعمًا من تصريحات“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أشار إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات في نوفمبر، ما قد يهدئ من مخاوف أثر التشديد النقدي على الطلب في الأسواق.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.95% بما يعادل 88 سنتًا عند 92.38 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت إلى 89.53 دولار، لتسجل أعلى مستوى في نهاية التعاملات منذ 28 سبتمبر.
كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.25% أو 1.10 دولار، ليسجل 88.37 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.2% عند 89.37 دولار للبرميل.
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