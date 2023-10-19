الفيدرالى: إشارات هدوء حدة ‏التضخم فى أمريكا ليست كافية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وجود إشارات على هدوء حدة التضخم في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، مستدركا ، لكنها ليست كافية للوقوف على اتجاه واضح للأسعار.
وقال إن الفيدرالي حاسم بشأن تعهده بخفض التضخم إلى المستهدف 2%.
وأضاف باول في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك:“التضخم مرتفع للغاية، وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد من جانب الفيدرالي”. وفق ما نقلت سي إن بي سي.
وعلق قائلاً:“لا نعلم بعد مدى طول الفترة التي سيستمر فيها معدل التضخم في التراجع، أو ما إذا كان سيستقر في الأرباع السنوي المقبلة”.
وأوضح بأنه في الوقت الذي سيكون فيه طريق خفض التضخم وعراً على الأرجح وسوف يستغرق بعض الوقت، إلا أن مسؤولي الفيدرالي متفقين بشأن تعهد خفض التضخم إلى 2%.
أ. ش. أ
MENAFN19102023000202011048ID1107274278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.