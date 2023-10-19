الفيدرالى: إشارات هدوء حدة ‏التضخم فى أمريكا ليست كافية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وجود إشارات على هدوء حدة ‏التضخم في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، مستدركا ، لكنها ليست كافية للوقوف على اتجاه واضح للأسعار.

وقال إن الفيدرالي حاسم بشأن تعهده بخفض التضخم إلى المستهدف 2%. ‏

وأضاف باول في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك:“التضخم مرتفع للغاية، ‏وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية ‏فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد ‏من جانب الفيدرالي”.‏ وفق ما نقلت سي إن بي سي.

وعلق قائلاً:“لا نعلم بعد مدى طول الفترة التي سيستمر فيها معدل التضخم في ‏التراجع، أو ما إذا كان سيستقر في الأرباع السنوي المقبلة”.‏

وأوضح بأنه في الوقت الذي سيكون فيه طريق خفض التضخم وعراً على الأرجح ‏وسوف يستغرق بعض الوقت، إلا أن مسؤولي الفيدرالي متفقين بشأن تعهد خفض ‏التضخم إلى 2%.‏

أ. ش. أ