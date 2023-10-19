سهم بلاكستون يسجل أكبر تراجع منذ مارس بعد نتائج فصلية ضعيفة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض سهم شركة“بلاكستون- Blackstone” خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن تأثرت النتائج الفصلية لأكبر مديري الأصول البديلة في العالم بانخفاض مبيعات الأصول.
وتراجع سهم الشركة التي يتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز (BX) بنسبة 7.65% عند 94.47 دولار، بعد أن لامس 94.18 دولار في أكبر انخفاض خلال جلسة واحدة منذ مارس الماضي.
وأعلن أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، مثل الأسهم الخاصة والعقارات، عن أرباح قابلة للتوزيع، بقيمة 1.2 مليار دولار، أو 94 سنتًا للسهم خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بتوقعات قدرها 1.01 دولار للسهم، بحسب بيانات“فاكت ست”.
وبحسب“ماركت ووتش”، بلغت مبيعات الأصول الفصلية 259.44 مليون دولار، بانخفاض 36% على أساس سنوي، وكذلك انخفضت الإيرادات البالغة 2.32 مليار دولار بنسبة 10% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
ويعزى انخفاض حجم المعاملات جزئيًا إلى زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أدت إلى زيادة عوائد السندات، ورفع تكلفة القروض العقارية والسيارات وغيرها.
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