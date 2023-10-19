سهم بلاكستون يسجل أكبر تراجع منذ مارس بعد نتائج فصلية ضعيفة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم شركة“بلاكستون- Blackstone” خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن تأثرت النتائج الفصلية لأكبر مديري الأصول البديلة في العالم بانخفاض مبيعات الأصول.

وتراجع سهم الشركة التي يتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز (BX) بنسبة 7.65% عند 94.47 دولار، بعد أن لامس 94.18 دولار في أكبر انخفاض خلال جلسة واحدة منذ مارس الماضي.

وأعلن أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، مثل الأسهم الخاصة والعقارات، عن أرباح قابلة للتوزيع، بقيمة 1.2 مليار دولار، أو 94 سنتًا للسهم خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بتوقعات قدرها 1.01 دولار للسهم، بحسب بيانات“فاكت ست”.

وبحسب“ماركت ووتش”، بلغت مبيعات الأصول الفصلية 259.44 مليون دولار، بانخفاض 36% على أساس سنوي، وكذلك انخفضت الإيرادات البالغة 2.32 مليار دولار بنسبة 10% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

ويعزى انخفاض حجم المعاملات جزئيًا إلى زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أدت إلى زيادة عوائد السندات، ورفع تكلفة القروض العقارية والسيارات وغيرها.

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