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%84.7 نموًا فى متحصلات مصر من منجم السكرى أول 9 أشهر من 2023

10/19/2023 11:12:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت متحصلات مصر من منجم السكرى ما بين نصيبها فى الأرباح وإتاوات نحو 84.7% لتصل إلى 87.2 مليون دولار مقابل 47.2 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة سنتامين، مشغل المنجم، ارتفع نصيب مصر من أرباح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 69 مليون دولار مقابل 28.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وخلال الربع الثالث منفردًا، ارتفع نصيب مصر من الأرباح إلى 23 مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.

وقالت الشركة إنها دفعت إتاوت وحقوق ملكية بقيمة 18.7 مليون دولار فى أول 9 أشهر مقابل 18.2 مليون دولار فى الفترة المقارنة، فيما بلغت المدفوعات خلال الربع الثالث نحو 6 ملايين دولار مقابل 6.5 مليون دولار.

وكشفت الشركة أنها أنفقت خلال الربع الثالث 3.7 مليون دولار للاستكشافات فى منجم السكرى بهدف زيادة احتياطياته من المعادن، ضمن خطتها الاستثمارية فى مصر البالغة 240 مليون دولار.

كما أشارت إلى إحرازها تقدم فى الاستكشاف الخاص بامتياز الصحراء الشرقية، وأنها بدأت الحفر فى مربع نرجس الملاصق لامتياز السكرى، وتخطط لبدء العمليات فى مربع نجد وأم الروس فى الربع الرابع من العام.

وتراجع إنتاج منجم السكرى خلال أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 322 ألف أوقية بانخفاض 21%.

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