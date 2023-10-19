%84.7 نموًا فى متحصلات مصر من منجم السكرى أول 9 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت متحصلات مصر من منجم السكرى ما بين نصيبها فى الأرباح وإتاوات نحو 84.7% لتصل إلى 87.2 مليون دولار مقابل 47.2 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وبحسب بيانات صادرة عن شركة سنتامين، مشغل المنجم، ارتفع نصيب مصر من أرباح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 69 مليون دولار مقابل 28.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وخلال الربع الثالث منفردًا، ارتفع نصيب مصر من الأرباح إلى 23 مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.
وقالت الشركة إنها دفعت إتاوت وحقوق ملكية بقيمة 18.7 مليون دولار فى أول 9 أشهر مقابل 18.2 مليون دولار فى الفترة المقارنة، فيما بلغت المدفوعات خلال الربع الثالث نحو 6 ملايين دولار مقابل 6.5 مليون دولار.
وكشفت الشركة أنها أنفقت خلال الربع الثالث 3.7 مليون دولار للاستكشافات فى منجم السكرى بهدف زيادة احتياطياته من المعادن، ضمن خطتها الاستثمارية فى مصر البالغة 240 مليون دولار.
كما أشارت إلى إحرازها تقدم فى الاستكشاف الخاص بامتياز الصحراء الشرقية، وأنها بدأت الحفر فى مربع نرجس الملاصق لامتياز السكرى، وتخطط لبدء العمليات فى مربع نجد وأم الروس فى الربع الرابع من العام.
وتراجع إنتاج منجم السكرى خلال أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 322 ألف أوقية بانخفاض 21%.
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