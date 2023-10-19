الأسهم الأمريكية تتحول للانخفاض وداو جونز يتراجع 250 نقطة عند الإغلاق

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض في ختام جلسة، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة العشرية وأسعار النفط، مع قلق المستثمرين من بيانات أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، رغم تصريحات رئيس الفيدرالي“جيروم باول” باحتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.75% أو 250 نقطة إلى 33414 نقطة، بعد زيادته خلال الجلسة إلى 33852 نقطة.

وتراجع مؤشر“S&P 500” بنحو 0.85% بما يعادل 36 نقطة عند 4278 نقطة، كما هبط مؤشر“ناسداك” بنحو 0.95% بما يعادل 128 نقطة عند 13186 نقطة.

وهبط سهم“تسلا” بنسبة 9.3% إلى 220.11 دولار، بعد نتائج أعمال مخيبة للتوقعات بشأن هامش الربح الإجمالي والأرباح والإيرادات خلال الربع الثالث من هذا العام، وقول رئيسها التنفيذي“إيلون ماسك” إنه قلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على الطلب.

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