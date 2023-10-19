الصين تخفض حيازتها من السندات والأسهم الأمريكية بأعلى وتيرة فى 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) باع المستثمرون الصينيون السندات الحكومية والأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات خلال أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة مساء الأربعاء.
وقالت الوزارة الأمريكية، إن الصينيين باعوا ما يقرب من 15 مليار دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل في أغسطس، إلى جانب أكثر من 5 مليارات دولار من الأسهم الأمريكية.
وأظهرت البيانات أن المؤسسات والصناديق الصينية باعت إجمالًا 21.1 مليار دولار من الأصول الأمريكية، بما في ذلك 1.3 مليار دولار من سندات الرهن العقاري، والتي فضلتها مؤخرًا على سندات الخزانة.
ويأتي البيع في الوقت الذي تقترب فيه العملة الصينية من أضعف مستوى لها مقابل الدولار منذ أواخر عام 2007، وبعد تقارير أفادت في أغسطس بأن بكين أمرت البنوك الحكومية بالتدخل لدعم اليوان.
ووفقًا لبيانات المنشورة، باعت الصين ما قيمته 235 مليار دولار من سندات الخزانة منذ أوائل عام 2022.
وإجمالاً، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 134.4 مليار دولار من الأصول الأمريكية في أغسطس، حيث شهدت كل من سندات الخزانة والأسهم تدفقات صافية.
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