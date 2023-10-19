الصين تخفض حيازتها من السندات والأسهم الأمريكية بأعلى وتيرة فى 4 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) باع المستثمرون الصينيون السندات الحكومية والأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات خلال أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة مساء الأربعاء.

وقالت الوزارة الأمريكية، إن الصينيين باعوا ما يقرب من 15 مليار دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل في أغسطس، إلى جانب أكثر من 5 مليارات دولار من الأسهم الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن المؤسسات والصناديق الصينية باعت إجمالًا 21.1 مليار دولار من الأصول الأمريكية، بما في ذلك 1.3 مليار دولار من سندات الرهن العقاري، والتي فضلتها مؤخرًا على سندات الخزانة.

ويأتي البيع في الوقت الذي تقترب فيه العملة الصينية من أضعف مستوى لها مقابل الدولار منذ أواخر عام 2007، وبعد تقارير أفادت في أغسطس بأن بكين أمرت البنوك الحكومية بالتدخل لدعم اليوان.

ووفقًا لبيانات المنشورة، باعت الصين ما قيمته 235 مليار دولار من سندات الخزانة منذ أوائل عام 2022.

وإجمالاً، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 134.4 مليار دولار من الأصول الأمريكية في أغسطس، حيث شهدت كل من سندات الخزانة والأسهم تدفقات صافية.