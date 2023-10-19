تويوتا موتور تعلن عن اتفاق لاستخدام محطات تسلا للشحن

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت اليابانية“تويوتا موتور- Toyota Motor” أنها توصلت إلى اتفاق، بموجبه تتبني نظام“تسلا” لشحن السيارات الكهربائية في سياراتها التي تعمل بالبطارية بدءًا من عام 2025.

وأوضحت الشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز (TM)، أن عملاء“تويوتا” و”لكزس” سيتمكنون من الوصول إلى أكثر من 12 ألف شاحن تابع لـ”تسلا” في أمريكا الشمالية.

وبحسب البيان المنشور على موقع الشركة، ستقوم“تويوتا” و”لكزس” بدمج منافذ الشحن في بعض السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بدءًا من عام 2025، مع توفير الوصول إلى محول لتمكين باقي السيارات من استخدام شبكة الشحن السريعة.

وأضاف البيان، أن هذه الاتفاقية ستسمح للعملاء بالوصول إلى المزيد من خيارات الشحن، وخاصة أجهزة الشحن السريعة التي تعمل بالتيار المستمر، مما يسمح بثقة أكبر للسفر إلى المزيد من الوجهات.