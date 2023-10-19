تويوتا موتور تعلن عن اتفاق لاستخدام محطات تسلا للشحن

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- Al-Borsa News) أعلنت اليابانية“تويوتا موتور- Toyota Motor” أنها توصلت إلى اتفاق، بموجبه تتبني نظام“تسلا” لشحن السيارات الكهربائية في سياراتها التي تعمل بالبطارية بدءًا من عام 2025.
وأوضحت الشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز (TM)، أن عملاء“تويوتا” و”لكزس” سيتمكنون من الوصول إلى أكثر من 12 ألف شاحن تابع لـ”تسلا” في أمريكا الشمالية.
وبحسب البيان المنشور على موقع الشركة، ستقوم“تويوتا” و”لكزس” بدمج منافذ الشحن في بعض السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بدءًا من عام 2025، مع توفير الوصول إلى محول لتمكين باقي السيارات من استخدام شبكة الشحن السريعة.
وأضاف البيان، أن هذه الاتفاقية ستسمح للعملاء بالوصول إلى المزيد من خيارات الشحن، وخاصة أجهزة الشحن السريعة التي تعمل بالتيار المستمر، مما يسمح بثقة أكبر للسفر إلى المزيد من الوجهات.
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