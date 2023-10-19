جناح الغرفة العربية البرازيلية توسع مميز في Apas Show 2024

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أفادت مديرة التسويق والمحتوى في الغرفة التجارية العربية البرازيلية سيلفانا غوميس بأن جناح الغرفة التجارية العربية البرازيلية خلال معرض Apas Show 2024 سيشهد توسعاً إلى الضِعْف، حيث تبلغ المساحة المخصصة لجناح الغرفة حالياً 200 م2 في القسم الأبيض و45 م2 في القسم الأزرق.

إن معرض APAS Show هو أكبر حدث للأسواق التجارية والمتاجر الكبرى (السوبرماركت) في أمريكا اللاتينية ويحتفل بعامه الـ 38 في العام 2024. ووفقاً للمدير العام لاتحاد الأسواق التجارية (السوبرماركت) في ولاية ساو باولو, كارلوس كوريا (في الصورة أعلاه) أن الهدف في العام المقبل هو تعزيز السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الحدث كمرجع لقطاعات الأغذية وغيرها من منتجات قطاع السوبرماركت. وأضاف كوريا“شهدنا هذا العام مشاركة 900 شركة عارضة, 200 منها عالمية.

كوريا على يسار الصورة برفقة تامر منصور

وفقاً للمدير العام لـ APAS Show, يستقبل المعرض في كل دورة له المزيد من الشركات العالمية العارضة، ويقول:“المسألة الوحيد التي تشغلنا هي المجيء بالمزيد من الشركات”. حيث إن تقييد وتحديد المساحة يعيق المعرض علماً بأنه يقام على أرض أكبر مركز للمعارض في مدينة ساو باولو من التوسع.

أما فيما يخص نسخة العام 2024, فقد أعلن كوريا بأن الحدث مستمر في تعزيز قطاع المنتجات الصحية, وهي تلك المنتجات التي يوصي بها إخصائي الأغذية وأطباء القلب. ويقول كوريا:“الجناح الأصفر يمسي مرة تلو أخرى أكثر تركيزاً على هذه الفئة، وهي قطاع نامي للمنتجات الصحية والطبيعية. نريد أن نوسع قطاع الأغذية مع الصحة”. وأكد كوريا أنه لكي يتم بيع هذه المنتجات بكميات كبيرة، فإن الطريقة المثلى هي التواجد في معرض Apas Show.

وكان كوريا قد زار مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر حيث استقبله كل من الأمبن العام للغرفة تامر منصور ,مديرة التسويق والمحتوى سيلفانا غوميز ومحللة العلاقات المؤسسية الياني براتيس.

وقد تم بحث سبل توسيع التعاون القائم بين معرض APAS Show والغرفة التجارية العربية البرازيلية، على سبيل المثال تنفيذ أجندة أعمال قبل وبعد المعرض، بالإضافة إلى بالإضافة إلى بذل الجهود المشتركة لزيادة نشر وتسويق العلامة التجارية لـ APAS بين العرب.





برونا غارسيا/وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA