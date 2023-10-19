جناح الغرفة العربية البرازيلية توسع مميز في Apas Show 2024

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
ساو باولو – أفادت مديرة التسويق والمحتوى في الغرفة التجارية العربية البرازيلية سيلفانا غوميس بأن جناح الغرفة التجارية العربية البرازيلية خلال معرض Apas Show 2024 سيشهد توسعاً إلى الضِعْف، حيث تبلغ المساحة المخصصة لجناح الغرفة حالياً 200 م2 في القسم الأبيض و45 م2 في القسم الأزرق.
إن معرض APAS Show هو أكبر حدث للأسواق التجارية والمتاجر الكبرى (السوبرماركت) في أمريكا اللاتينية ويحتفل بعامه الـ 38 في العام 2024. ووفقاً للمدير العام لاتحاد الأسواق التجارية (السوبرماركت) في ولاية ساو باولو, كارلوس كوريا (في الصورة أعلاه) أن الهدف في العام المقبل هو تعزيز السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الحدث كمرجع لقطاعات الأغذية وغيرها من منتجات قطاع السوبرماركت. وأضاف كوريا“شهدنا هذا العام مشاركة 900 شركة عارضة, 200 منها عالمية.
كوريا على يسار الصورة برفقة تامر منصور
وفقاً للمدير العام لـ APAS Show, يستقبل المعرض في كل دورة له المزيد من الشركات العالمية العارضة، ويقول:“المسألة الوحيد التي تشغلنا هي المجيء بالمزيد من الشركات”. حيث إن تقييد وتحديد المساحة يعيق المعرض علماً بأنه يقام على أرض أكبر مركز للمعارض في مدينة ساو باولو من التوسع.
أما فيما يخص نسخة العام 2024, فقد أعلن كوريا بأن الحدث مستمر في تعزيز قطاع المنتجات الصحية, وهي تلك المنتجات التي يوصي بها إخصائي الأغذية وأطباء القلب. ويقول كوريا:“الجناح الأصفر يمسي مرة تلو أخرى أكثر تركيزاً على هذه الفئة، وهي قطاع نامي للمنتجات الصحية والطبيعية. نريد أن نوسع قطاع الأغذية مع الصحة”. وأكد كوريا أنه لكي يتم بيع هذه المنتجات بكميات كبيرة، فإن الطريقة المثلى هي التواجد في معرض Apas Show.
وكان كوريا قد زار مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر حيث استقبله كل من الأمبن العام للغرفة تامر منصور ,مديرة التسويق والمحتوى سيلفانا غوميز ومحللة العلاقات المؤسسية الياني براتيس.
وقد تم بحث سبل توسيع التعاون القائم بين معرض APAS Show والغرفة التجارية العربية البرازيلية، على سبيل المثال تنفيذ أجندة أعمال قبل وبعد المعرض، بالإضافة إلى بالإضافة إلى بذل الجهود المشتركة لزيادة نشر وتسويق العلامة التجارية لـ APAS بين العرب.
برونا غارسيا/وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA
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