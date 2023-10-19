مصفاة ميناء عبدالله تحقق أعلى معدل بهندسة المخاطر في تاريخ القطاع النفطي الكويتي

MENAFN - Al-Anbaa) نجحت مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بتحقيق معدل نقاط في هندسة المخاطر هو الأعلى على مستوى مواقع العمل في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والأعلى في تاريخ القطاع النفطي الكويتي.

وحصلت المصفاة على معدل نقاط بلغ 100.5 نقطة في أحدث مسح ميداني لهندسة المخاطر أجرته شركة Marsh الأميركية المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية بمشاركة عدد من شركات التأمين العالمية المعروفة مثل AIG وSCOR وQBE وZURICH.

وعززت مصفاة ميناء عبدالله بهذه النتيجة ترتيبها العالمي المتقدم بجودة هندسة المخاطر لفئات صناعات الطاقة والتكرير وفقا للدراسات التي أجرتها شركة Marsh لقياس ومقارنة جودة هندسة المخاطر لمختلف الشركات العالمية حيث احتلت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي موقعا متصدرا في الربع الأعلى من المقارنة عند مقارنتهما مع أكثر من 1400 منشأة طاقة وتكرير حول العالم.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)عن الاعتزاز بتحقيق المصفاة لهذا الإنجاز لاسيما مع زيادة مستوى التعقيد في المصفاة بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي مبينا أن بلوغ هذا المستوى تقف خلفه جهود كبيرة تبذلها المصفاة للحفاظ على نهج رائد في صناعة التكرير فيما يتعلق بالسلامة والكفاءة الصناعية.

وأوضح العتيبي أن الإدارة الفعالة للمخاطر تعتبر أمرا حيويا لأي منشأة صناعية خاصة تلك التي تتعامل مع موارد الطاقة كمصافي التكرير حيث يساعد المسح الدقيق والاستباقي لهندسة المخاطر على تحديد وتقييم مجالات المخاطر المحتملة مما يمكن الشركة من اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف منها بشكل فعال.

وأضاف أن هذا التقييم المرتفع جاء نتاجا لعمل مستمر والتزام دقيق من إدارة المصفاة والعاملين فيها بتطبيق معايير الأمن والسلامة والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل.

وأكد أن حصول مصفاة ميناء عبدالله على أعلى درجة تصنيف لإدارة هندسة المخاطر في تاريخ القطاع النفطي يمثل علامة فارقة للمصفاة ومعيارا جديدا أرسته (البترول الوطنية) في هذا المجال لتصب باتجاه تحقيق استراتيجية الشركة المتمثلة في السعي إلى مستوى التميز التشغيلي العالمي وتعزيز الابتكار وتطوير أفكار ومناهج متجددة لمواجهة التحديات.

وثمن العتيبي دعم وتعاون مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق هذا الإنجاز مشيدا بجهود جميع العاملين في الشركة وحرصهم على تطوير قدراتهم في التعامل مع المخاطر والالتزام بالسلامة والاعتمادية للمحافظة على بيئة عمل آمنة ومستدامة.