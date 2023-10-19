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بيتكوين ترتفع لكنها لاتزال أدنى من 28 5 ألف دولار

10/19/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجعت إلى 1.08 تريليون دولار

تباين أداء أسعار العملات المشفرة خلال تداولات أمس في ظل تراجع حجم تداولات السوق على مدار 24 ساعة الماضية، وسط استمرار ترقب الأسواق لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.51% إلى 28434.57 دولارا خلال التداولات أمس، بينما تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.41% إلى 1.08 تريليون دولار.

وهبطت الإيثيريوم بنسبة 0.76% إلى 1553.60 دولارا، وتراجعت الريبل 1.61% إلى 48 سنتا، فيما تراجع الحجم الإجمالي لتداولات سوق العملات المشفرة بنسبة 13.64% إلى 38 مليار دولار وفق بيانات «كوين ماركت كاب».

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