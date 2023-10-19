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519 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان

10/19/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر بنسبة 16.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 77.8 مليار ين (519 مليون دولار)، وذلك بعد أن تجاوزت الصادرات قيمة الواردات بهامش كبير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما و8 أشهر.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 5 أشهر بنسبة 20.1% على أساس سنوي ليصل إلى 102.9 مليار ين (687 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر الـ 17 على التوالي بنسبة 10.1% لتصل إلى 25.1 مليار ين (168 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 42.4% ليصل إلى 734.1 مليار ين (5.9 مليارات دولار) في سبتمبر الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي.

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