Friday, 20 October 2023 06:50 GMT

موجودات وحدة تنظيم التأمين تقفز 70 % في سنة

10/19/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن إصدار التقرير السنوي الثالث عن السنة المالية 2022-2023 حيث كان الأداء المالي مميزا واستثنائيا والأفضل على الإطلاق منذ التأسيس، محققة بذلك إجمالي إيرادات بلغت أكثر من 7.3 ملايين دينار، في حين بلغ صافي نتائج الأعمال والوفر المحقق أكثر من 5 ملايين دينار في 2022-2023، كما ارتفاع صافي الموجودات بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالسنة السابقة، فيما حققت الوحدة خلال الثلاث سنوات السابقة إجمالي إيرادات بلغت أكثر من 16 مليون دينار، وبلغ النصيب المستحق لصالح الخزانة للدولة ما يقارب 11 مليون دينار.
وبهذه المناسبة، أشار رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إلى نجاح الوحدة في تعزيز إيراداتها، وإدارة مواردها المالية على نحو حصيف، وتطبيق القانون رقم 45 لسنة 2022 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، مع الالتزام بتحويل 90% من صافي نتائج أعمالها إلى الخزانة العامة، وذلك كله في ظل استمرار تكيف الوحدة مع قيود أحكام قانون إنشائها، من عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة بباقي الجهات الحكومية المستقلة.
وقال العتيبي إن الأداء المالي المتميز للوحدة، يرجع إلى جهود منتسبيها، والتزام الشركات الخاضعة للقانون بتسديد الرسوم المستحقة وفقا للمواعيد المحددة، والمتابعة الدقيقة لأعضاء اللجنة العليا، لإنفاذ القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، وانتهاج سياسة مالية حصيفة ومتينة وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار تعزيز الإيرادات بموجب هيكل شامل ومتكامل لرسوم الإشراف والخدمات المقدمة من الوحدة، بالإضافة إلى الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها.

MENAFN19102023000130011022ID1107274246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث