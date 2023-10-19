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المتحد يعلن فائزي الحصاد الأسبوعي

10/19/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن. وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: علي حسوني عويص، عماد إبراهيم جابر الجابر، مبارك فهد مبارك النويف، عبدالعزيز سمير الزنكي، شيخة حمد بدر الزيادي، حسن محمد حسين طالب، عبدالرحمن حسين سرور، دانة عبدالوهاب علي البناي، رجاء محمد ديب البحيصي، وداود سلمان أحمد الزاير. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30.000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا. ويتم إجراء السحوبات كل أربعاء بناء على خطة السحب.

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