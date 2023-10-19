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أمنيات تطلق أورلا إنفينيتي في نخلة جميرا

10/19/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة أمنيات OMNIYAT المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، بالشراكة مع شركة إيفا للفنادق والمنتجعات التحفة المعمارية الجديدة «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي»، التي تتألف من وحدات سكنية فاخرة تعكس مفاهيم معمارية جديدة، تتماهى مع رمال وأمواج شواطئ نخلة جميرا، وتستلهم جماليات البحر والخليج. وتنضم هذه التحفة المعمارية الفنية إلى مشروع «أورلا، دورشيستر كوليكشن، دبي» على قمة هلال النخلة لتحقيق نموذج متفرد لنمط الحياة الفاخرة والارتقاء بتجارب الرفاهية في العيش التي تتجاوز الحدود إلى مستويات وآفاق جديدة، تحاكي أسلوب المنتجعات.
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات م.خالد اسبيته بأن قيمة مبيعات المشروع تقدر بـ 1.5 مليار درهم إماراتي وأن الأيام الماضية قد شهدت إقبالا شديدا على الشقق التي تم طرحها. وقال: «نعمل على الوصول بأورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي» إلى أسلوب حياة فريد من نوعه وراحة حصرية لساكنيه، واتباع أعلى معاير الجودة والأناقة مما يوفر لسكان المشروع نمط حياة غير مسبوق ومنظومة بيئية متكاملة.
وقال مهدي أمجد، مؤسس ورئيس شركة أمنيات OMNIYAT: انطلاقا من مكانة دبي كمدينة ديناميكية وعالمية، تتطلب فلسفة الارتقاء بتجارب ومفاهيم العيش للأفراد المتميزين الابتكار المتواصل. وتعمل شركة أمنيات OMNIYAT على إعادة صياغة معايير مساحات العيش من خلال تحدي الجوانب التطبيقية في التصميم المعماري، لتتخطى المستويات التقليدية ولتصل إلى مستويات فريدة لا حدود لها. وسيسهم مشروع «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي»، تماما مثل مشاريعنا وتحفنا المعمارية السابقة، في إعادة تصور وتحديد مفهوم الرفاهية في العيش في الإمارة، الأمر الذي يتجسد في كل زاوية وفي كل تفصيل، ويعكس طموحاتنا التي تتجاوز كل ما هو مألوف واعتيادي، في مهمة تنقلنا من عالم الخيال إلى واقع مغاير. وتتكامل رؤيتنا هذه مع جهودنا وسعينا المتواصل للقيام بدور فعال ومؤثر في مستقبل المدينة وبصمتها.
ويتألف مشروع «أورلا انفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي»، من 20 وحدة سكنية مزدوجة، تحتوي كل واحدة على حوض سباحة مع مياه متدفقة ويصل طوله إلى 18 مترا، داخل شرفة مطلة على مناظر خلابة وأفق المدينة والبحر، وسينضم المشروع المرتقب إلى مشروع أورلا دورشيستر كوليكشن، دبي التابع لشركة أمنيات OMNIYAT، الذي يتمركز على قمة هلال نخلة جميرا، لتحقيق تجربة عيش فاخرة وهادئة.
ويجسد مشروع «أورلا انفينيتي»، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل ومجالات التعاون، رؤية وأسلوب ومفاهيم أبرز المصممين والمشغلين والشركاء في العالم، تحت مظلة الشراكة بين شركة أمنيات OMNIYAT وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات. وستتولى مجموعة الضيافة العالمية دورشيستر كوليكشن إدارة المشروع، في حين أوكلت مهمة ابتكار الطابع الهندسي إلى شركة «فوستر آند بارتنرز». أما التصميم الداخلي فستنفذه شركة «YODEZEEN»، وستقوم «مجموعة ZED» بتنسيق الحدائق والمساحات الطبيعية.
ويعكس كل تفصيل في فسحات العيش الموزعة على 20 وحدة سكنية مزدوجة فقط، أسلوب ومفاهيم متفردة وجديدة، حيث تتميز بمصعد خاص للوصول المباشر إلى الشقق، ومساحات مزدوجة الارتفاع، وواجهات ممتدة من الأرض إلى الأسقف. هذا إلى جانب اللمسة المعاصرة للتصميمات الداخلية، حيث تتفرد كل وحدة سكنية بخصوصية لتحقيق تجربة فاخرة ومستويات جديدة من الفخامة والرقي، تتخطى حدود الزمان والمكان.
ويتميز الهيكل بتصميمه الذي يكرس مفهوما للعيش يبدد الحد الفاصل بين الأفق الخارجي والمساحات الداخلية، ويأتي بمنحنيات متجانسة ما يضفي أشكالا لافتة حول بعضها البعض، تتجسد في هندسة وتنفيذ أحواض السباحة والأسطح والشرفات. وستحتوي كل وحدة سكنية في المشروع على شرفات واسعة تتضمن أحواض سباحة خاصة يصل طولها إلى 18 مترا، ما يوفر إطلالات لا متناهية بزاوية 270 درجة على المدينة والبحر.

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