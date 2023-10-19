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Kib Tkaful جوائز قيمة للعملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

10/19/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل شركة kib tkaful استراتيجيتها المستمرة في التواصل مع عملائها من كل القطاعات لتقديم كل ما هو جديد ومتنوع لخدمتهم، وفي مقدمتها تنظيم مسابقات لعملاء الشركة، حيث يتم إجراء سحوبات أسبوعية وشهرية للعملاء، ويحصل الفائزون على هدايا وجوائز قيمة نقدية وعينية.
وقال مدير العلاقات العامة في kib tkaful عبدالرحمن العطار ان عدد المستخدمين لخدمات الشركة على الإنترنت قد ارتفع بنسبة كبيرة مع تنظيم المسابقات عبر مواقع السوشيال ميديا التابعة للشركة، تويتر انستغرام وفيسبوك، لافتا الى أن الجوائز تتضمن مبالغ نقدية وهدايا ثمينة يتم توزيعها تتضمن مفاجآت تحقق رغبات العملاء والمتابعين.
واشار العطار الى أن الهدف من هذه المسابقات هو ربط العملاء بمواقع الشركة على السوشيال ميديا، حيث يتم من خلالها تعريف العملاء بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، مبينا أن kib tkaful، تستهدف من خدماتها المتنوعة تقديم كل ما هو جديد ومتميز في قطاع التأمين التكافلي، لزيادة حصتها السوقية بين الشركات العاملة في القطاع.
ودعا العطار عملاء الشركة إلى مواصلة الاعتماد على خدمات في موقع kib tkaful والاستفادة من مزايا السرعة والثقة والأمان في الاستخدام، مع جوائز الحملة التي ستقدم المزيد منها بشكل شهري خلال الفترة القادمة.

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