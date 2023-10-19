تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها التكريرية

إجمالي إنتاج الطاقة في الكويت سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً

محمود عيسىذكرت مجلة ميد انه قد بدأ تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 615 ألف برميل من النفط يوميا.ونسبت المجلة الى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قوله إن الكويت تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في الإنتاج في مصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار.وقال الشيخ نواف السعود، الذي كان يتحدث في منتدى معلومات الطاقة الذي انعقد في لندن هذا الأسبوع: إن المصفاة تعمل حاليا بطاقتها الاسمية الكاملة البالغة 615 ألف برميل من النفط يوميا، وسنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشغيلها بالكامل.وأضاف: إنها في الأساس جاهزة للعمل وتنتج بهذا الحجم، وبمجرد أن نطمئن الى استقرار إنتاجها، فسنعلن على الملأ أنها اكتملت.وقالت المجلة إن مؤسسة البترول الكويتية ذكرت في أوائل سبتمبر الماضي ان المصفاة كانت تعمل بطاقة 410 آلاف برميل يوميا فقط.وبمجرد تشغيل المصفاة رسميا واستقرار إنتاجها بطاقتها الكاملة بشكل ثابت، فإن إجمالي الطاقة التكريرية في الكويت سيرتفع الى 1.4 مليون برميل يوميا.تجدر الإشارة الى أن تشغيل مصفاة الزور تعرض لانتكاسات متكررة خلال عام 2023.ومن المتوقع أن تصبح مصفاة الزور الكويتية، عند تشغيلها بالكامل، واحدة من أكبر مصافي النفط من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنتج بشكل أساسي البنزين والديزل والكيروسين وفقا لمعايير الانبعاثات الأوروبية 5.وعن تاريخ إنشاء المصفاة، قالت المجلة إن المشروع عند طرح المناقصة الخاص به كان موزعا على خمس حزم رئيسية ليتم تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وقد تمت ترسية هذه العقود خلال النصف الثاني من عام 2015، فيما بدأ المقاولون العمل على الحزم الخاصة بهم في نهاية ذلك العام.ووصلت المصفاة إلى مرحلة اكتمال الأعمال الميكانيكية في عام 2021، ولكن تمت إطالة مرحلة التشغيل بسبب عدة عوامل بما فيها جائحة كورونا والاجراءات المتعلقة بها والتي كانت تهدف للحد من انتشار الفيروس ما أثر على تقدم العمل في المشروع.