مستقبل الذكاء الاصطناعي والقطاع المصرفي بقلم محمد الهويدي

MENAFN - Al-Anbaa) بقلم:محمد الهويدي - رئيس مركز KIB مبادر

شهد القطاع المصرفي، خاصة قطاع البنوك، في السنوات الأخيرة، تطورات تكنولوجية هائلة، كان الذكاء الاصطناعي من أهمها، حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من عمليات البنوك وخدماتها، ما أدى إلى تغييرات جذرية في الطريقة التي تعمل بها وكيفية تقديم خدماتها لعملائها.وللتعرف أكثر إلى الذكاء الاصطناعي، فهو مجال واسع من التكنولوجيا التي تسمح للأنظمة الآلية بالتعلم والتصرف بطريقة تشبه ما يقوم به الإنسان. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التعرف على الصورة والصوت، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعلم الآلي.وهناك العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:٭ التعلم الآلي: هو عملية تطوير نماذج رياضية يمكنها تعلم سلوك البيانات من دون الحاجة إلى برمجة صريحة.٭ معالجة اللغات الطبيعية: هي من مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل مع معالجات لفهم اللغة البشرية.٭ التعرف على الصورة والصوت: هو أحد مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل مع تمييز الصور والأصوات.ولنتعرف على تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل البنوك، إذ من الممكن أن يؤثر على مستقبل البنوك بعدة طرق، منها:٭ تحسين الكفاءة التشغيلية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام والعمليات اليومية التي كانت تتطلب سابقا عمالة بشرية، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.٭ تحسين تجربة العملاء: من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات شخصية ومخصصة للعملاء، ما يؤدي إلى تحسين رضى العملاء وكسب ثقتهم والاحتفاظ بهم، حيث السرعة والدقة.٭ تطوير منتجات وخدمات جديدة: من الضرورة الآن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة، مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المفتوح. من خلال ذكاء اصطناعي يقرأ ويحلل وضع العميل الائتماني ويقدر الحدود الائتمانية وقد يصل الأمر إلى اقتراح الضمانات.وكما لا يخفى عن الجميع، فإن التحول أو التطور في قطاع البنوك يخضع لعمليات رقابية وجهات تزدحم فيها السياسات والإجراءات ومعدلات المخاطر، ما يعرض القطاع لتحديات الانتقال إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن تلك التحديات:٭ نقص المهارات: هناك نقص في المهارات المتخصصة اللازمة لتطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي.٭ التكلفة: يمكن أن تكون حلول الذكاء الاصطناعي مكلفة، خاصة بالنسبة للقطاعات الصغيرة.٭ التنظيم: هناك مخاوف بشأن التنظيم والامتثال للحلول المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي.وللتغلب على هذه التحديات يمكن للقطاعات اعتماد خطة تشمل:٭ الاستثمار في التدريب والتطوير: يجب على القطاعات الاستثمار في تدريب الموظفين الحاليين على مهارات الذكاء الاصطناعي.٭ التعاون مع الشركاء الخارجيين: يمكن للقطاعات التعاون مع الشركاء الخارجيين الذين لديهم خبرة في الذكاء الاصطناعي.٭ المشاركة في المعايير التنظيمية: يمكن للقطاعات المشاركة في تطوير المعايير التنظيمية للذكاء الاصطناعي.ومن أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي المستخدمة حاليا:٭ تحليل البيانات: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية وتحديد فرص الاستثمار والمخاطر.٭ مكافحة الاحتيال: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومنع الاحتيال المالي.٭ إدارة المخاطر: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر المالية.٭ الخدمات المصرفية الرقمية: تستخدم القطاعات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وكفاءة.ولا بد لنا من التدليل على أن استراتيجيات القطاع المصرفي في مجال الذكاء الاصطناعي تتعاظم بشكل أكبر من السابق، وذلك بحكم المنافسة الشرسة في هذا المجال والتسابق المحمود الذي يصب في مصلحة العميل وتطوير الخدمات، إذ تستثمر القطاعات بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، لتصبح أكثر كفاءة وابتكارا وقدرة على المنافسة. وتتضمن بعض الاستراتيجيات المتوقعة والتي تتبناها القطاعات ما يلي:٭ الاستثمار في البحث والتطوير: لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.٭ الاستحواذ على الشركات الناشئة: تستثمر البنوك في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.٭ التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى: تتعاون البنوك مع المؤسسات المالية الأخرى لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي.جدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي يعتبر قوة مؤثرة في القطاع المصرفي وعلى القطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يستمر في التأثير على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. فلابد لنا من رفع وتيرة البحوث والتطوير لمواكبة القطاع المصرفي العالمي وليس المحلي فقط، إذ إننا مترابطون بشكل أو بآخر، والوقت ليس في صالح من يتأخر.