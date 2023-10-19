Friday, 20 October 2023 06:50 GMT

بيتك كابيتال 30 مليار دولار إصدارات الصكوك

10/19/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» حول سوق الصكوك الدولية، إن إجمالي إصدارات الصكوك الرئيسية بلغ 30.13 مليار دولار بنهاية 30 سبتمبر 2023، وعند مقارنتها على أساس ربع سنوي، ارتفعت الإصدارات بنسبة 35.37% مقارنة بشهر يونيو 2023. وبلغت الإصدارات 22.26 مليار دولار خلال يونيو 2023.
وكان الربع الثالث مزدحما بالإصدارات، حيث شهد إصدارات عديدة، مثل إصدار البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.75 مليار دولار، وهى صكوك مدتها 5 سنوات بمعدل ربح قدره 4.906%. تلته الصكوك الخضراء التي أصدرتها موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار. وتم إصدار الصكوك لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.50%.
كما تم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار من قبل شركة تنمية الطاقة العمانية، حيث قامت شركة «بيتك كابيتال» بدور وكيل الاكتتاب المشارك. وقد نجحت شركة تنمية الطاقة العمانية في طرح صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات بمعدل ربح 5.875%، وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار 5.5 أضعاف المبلغ المطلوب، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 5.5 مليارات دولار.
وكان حجم الطلبات متنوعا بشكل جيد، حيث حصل المستثمرون في أوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 45% و41% على التوالي، في حين حصل مديرو الأصول والصناديق والبنوك على 44% و40% على التوالي.
وتشمل الإصدارات الأخرى قيام مصرف أبوظبي الإسلامي بجمع 750 مليون دولار، وإصدار صكوك من الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات بمعدل ربح 7.250%.
وجمعت شركة المراعي السعودية صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.233%.
من جانب آخر، أغلق مؤشر بيتك كابيتال للصكوك ذات العائد الإجمالي عند 119.98 نقطة، بارتفاع 2.16% على أساس سنوي، بينما أغلق مؤشر داو جونز للصكوك بمكاسب 0.95% خلال نفس الفترة.

MENAFN19102023000130011022ID1107274239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث