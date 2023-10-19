Friday, 20 October 2023 06:50 GMT

3 73 % معدل التضخم بالكويت في سبتمبر

10/19/2023 11:02:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بالكويت 0.31 خلال شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 3.73% مدفوعا بارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة التضخم.
وأظهر تقرير التضخم الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا بنسبة 0.35% خلال سبتمبر قياسا إلى أغسطس الماضي، فيما سجلت أسعار السجائر والتبغ استقرارا خلال سبتمبر 2023، بينما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.45%.
يأتي ذلك فيما سجلت أسعار مجموعة خدمات المسكن ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.49%، وسجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ارتفاعا بنسبة 0.37%، كما سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 0.42%، إلى ذلك سجلت أسعار مجموعة النقل استقرارا في سبتمبر 2023.
وسجلت أسعار مجموعة الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.33%، وسجلت أسعار مجموعة الترفيهية والثقافية ارتفاعا بنسبة 0.16%، كما سجلت أسعار مجموعة التعليم ارتفاعا بنسبة 0.56%، لإيما سجلت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 0.69% وسجلت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا بنسبة 0.24%. وحول حركة الأسعار السنوية في شهر سبتمبر المنصرم حسب المجموعات الرئيسية، فقد سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5.68%، فيما ارتفعت أسعار السجائر والتبغ 0.3%، وسجلت أسعار الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة 7.1%، وسجلت أسعار مجموعة خدمات المسكن ارتفاعا بنسبة 3.13%، أما المفروشات المنزلية فزادت 2.89%، ومجموعة الصحة ارتفعت 2.42% والنقل زادت 2.74%، والاتصالات ارتفعت 1.74% والترفيهية والثقافية ارتفعت 3.14%، أما التعليم فبلغت الزيادة 0.72%.

MENAFN19102023000130011022ID1107274238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث