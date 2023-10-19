3 73 % معدل التضخم بالكويت في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بالكويت 0.31 خلال شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 3.73% مدفوعا بارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة التضخم.
وأظهر تقرير التضخم الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا بنسبة 0.35% خلال سبتمبر قياسا إلى أغسطس الماضي، فيما سجلت أسعار السجائر والتبغ استقرارا خلال سبتمبر 2023، بينما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.45%.
يأتي ذلك فيما سجلت أسعار مجموعة خدمات المسكن ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.49%، وسجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ارتفاعا بنسبة 0.37%، كما سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 0.42%، إلى ذلك سجلت أسعار مجموعة النقل استقرارا في سبتمبر 2023.
وسجلت أسعار مجموعة الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.33%، وسجلت أسعار مجموعة الترفيهية والثقافية ارتفاعا بنسبة 0.16%، كما سجلت أسعار مجموعة التعليم ارتفاعا بنسبة 0.56%، لإيما سجلت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 0.69% وسجلت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا بنسبة 0.24%. وحول حركة الأسعار السنوية في شهر سبتمبر المنصرم حسب المجموعات الرئيسية، فقد سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5.68%، فيما ارتفعت أسعار السجائر والتبغ 0.3%، وسجلت أسعار الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة 7.1%، وسجلت أسعار مجموعة خدمات المسكن ارتفاعا بنسبة 3.13%، أما المفروشات المنزلية فزادت 2.89%، ومجموعة الصحة ارتفعت 2.42% والنقل زادت 2.74%، والاتصالات ارتفعت 1.74% والترفيهية والثقافية ارتفعت 3.14%، أما التعليم فبلغت الزيادة 0.72%.
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