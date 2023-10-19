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40 شركة تستحوذ على 97 % من أرباح الشركات المدرجة في البورصة

10/19/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المحلل المالي
كشف تقرير أعدته «الأنباء»، بناء على أرقام رسمية، أن 97% من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة تتركز في 40 شركة، يبلغ صافي أرباحها للنصف الأول من العام الحالي نحو 1.36 مليار دينار.
وتصدر قائمة الشركات بيت التمويل الكويتي «بيتك» بصافي أرباح بلغت 333.4 مليون دينار وشكلت 24.5% من صافي الأرباح المجمعة لمجموعة الشركات الـ 40 الأعلى ربحية تبعه بنك الكويت الوطني بصافي أرباح 275.4 مليون دينار وبنسبة مساهمة بلغت 20.2% ومجموعة زين بصافي أرباح 111.7 مليون دينار وتصدرت بأعلى إيرادات تشغيلية حيث بلغت 929.7 مليون دينار.
وأيضا ساهمت مجموعة الـ 40 شركة الأعلى ربحية بحوالي 77.5% من الإيرادات التشغيلية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت وبنسبة 94% من صافي الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة أي ما يعادل 1.90 مليار دينار.
إلى ذلك، استمرت صافي الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالنمو في النصف الأول من 2023 وبنسبة زيادة بلغت 26% لتسجل 1.4 مليار دينار بالمقارنة مع 1.11 مليار دينار في النصف الأول من 2022 حيث لا تزال فرص النمو في صافي أرباح 2023 متاحة لعدد كبير من الشركات بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النمو في الإيرادات التشغيلية.
وجاء هذا النمو في النتائج المالية للشركات نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية الإجمالية للشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 10% لتسجل 7.30 مليارات دينار بالمقارنة مع 6.62 مليارات دينار للنصف الأول من عام 2022 وذلك بعد نسبة نمو 21% في عام 2022 لتسجل الإيرادات التشغيلية في تلك السنة لجميع الشركات 13.3 مليار دينار بالمقارنة مع 11 مليار دينار لعام 2021.
وقطاعياً، بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي 833.7 مليون دينار، وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.4% من صافي أرباح قطاعات بورصة الكويت، وأيضا ساهم بنحو 26% من الإيرادات التشغيلية الإجمالية في النصف الأول من عام 2023، بينما ساهم قطاع الاتصالات بنسبة 13.7% من صافي أرباح جميع القطاعات وبصافي أرباح بلغت 192.1 مليون دينار وبإيرادات تشغيلية بلغت 1.42 مليار دينار، حيث ساهم بنسبة 19.5% من إيرادات التشغيلية للقطاعات، أما قطاعا الخدمات المالية والصناعة فكانت مساهمتهما من صافي أرباح القطاعات في النصف الأول من عام 2023 ما نسبته 9% و6% على التوالي.
وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 36 شركة وبخسارة بلغت 61.6 مليون دينار، بينما الشركات التي حققت صافي أرباح فقد بلغ عددها 106 شركات، وبصافي أرباح بلغت 1.47 مليار دينار.
ومن الملاحظ تحسن المعدل العام لهامش صافي الربح في النصف الأول من السنة الجارية الى 19.2% بالمقارنة مع 16.8% للنصف الأول من 2022، أيضا وبالتزامن مع نمو الإيرادات التشغيلية، فقد ارتفعت أرباح التشغيل المجمعة للشركات بنسبة 14% لتسجل 2.03 مليار دينار في النصف الأول من 2023 وبهامش ربح تشغيلي (معدل السوق لجميع الشركات) نسبته 28% ارتفاعا من 26.8% للنصف الأول من عام 2022.
أما بالنسبة لأعلى 40 شركة من حيث صافي الأرباح، فقد بلغ صافي أرباحها للنصف الأول 2023 حوالي 1.36 مليار دينار أي ما يعادل 97% من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة تصدرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بصافي أرباح بلغت 333.4 مليون دينار وشكلت 24.5% من صافي الأرباح المجمعة لمجموعة الشركات الـ 40 الأعلى ربحية تبعه بنك الكويت الوطني بصافي أرباح 275.4 مليون دينار وبنسبة مساهمة بلغت 20.2% ومجموعة زين بصافي أرباح 111.7 مليون دينار وتصدرت بأعلى إيرادات تشغيلية، حيث بلغت 929.7 مليون دينار.
وأيضا ساهمت مجموعة الـ 40 شركة الأعلى ربحية بنحو 77.5% من الإيرادات التشغيلية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت وبنسبة 94% من صافي الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة أي ما يعادل 1.90 مليار دينار.

MENAFN19102023000130011022ID1107274237

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