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نفط الكويت تنشئ مرافق جديدة للتخزين

10/19/2023 11:02:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية، ان شركة «نفط الكويت» تعتزم إنشاء مرافق تخزين جديدة لخام التصدير الكويتي والخام الجوراسي، وذلك لتلبية الزيادة في عمليات تصدير النفط. وقالت إن المشروع الذي ستقوم عليه شركة نفط الكويت في جنوب البلاد يشمل كذلك تطوير شبكة مرافق التصدير الحالية. وبينت أنه سيتم طرح المشروع أمام المقاولين خلال الفترة المقبلة. وذكرت أن تخزين النفط في الكويت يتم بصورة مؤقتة في حظائر التخزين، وذلك قبل إرساله إلى ناقلات النفط بغرض تصديره من خلال 5 محطات تحميل.

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