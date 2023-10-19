نفط الكويت تنشئ مرافق جديدة للتخزين

نفط الكويت تنشئ مرافق جديدة للتخزين
التاريخ
10/19/2023 11:02:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية، ان شركة «نفط الكويت» تعتزم إنشاء مرافق تخزين جديدة لخام التصدير الكويتي والخام الجوراسي، وذلك لتلبية الزيادة في عمليات تصدير النفط. وقالت إن المشروع الذي ستقوم عليه شركة نفط الكويت في جنوب البلاد يشمل كذلك تطوير شبكة مرافق التصدير الحالية. وبينت أنه سيتم طرح المشروع أمام المقاولين خلال الفترة المقبلة. وذكرت أن تخزين النفط في الكويت يتم بصورة مؤقتة في حظائر التخزين، وذلك قبل إرساله إلى ناقلات النفط بغرض تصديره من خلال 5 محطات تحميل.
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