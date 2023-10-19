غرفة الجلود تعتزم تشغيل مجمع للصناعات الجلدية بمدينة نصر

MENAFN - Al-Borsa News) كشف جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تعتزم تشغيل مجمع صناعي متخصص للصناعات الجلدية في مدينة نصر يضم الورش العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود، في بيان صحفي، اليوم، أن الغرفة تقدمت بمقترح لاستغلال المجمع الخدمي شمال محو شنزاوبي بمدينة نصر التابع لمشروعات أراضي القوات المسلحة لتشغيله كمجمع متخصص للصناعات الجلدية، مشيرا إلى أن المجمع يضم 21 وحدة بمتوسط مساحة 80 م2 للورشة الواحدة، وجاري الحصول على الموافقات النهائية لاستغلال هذه الوحدات للقطاع بالإيجار.

وأوضح السمالوطي أن الهدف من هذه الخطوة هو المساعدة على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية بضم الورش للمنظومة الشرعية للاستفادة من الخدمات والمبادرات التي تطرحها الدولة سواء للتمويل من خلال البنوك أو خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تسويق منتجاتها خارجياً وداخلياً، مؤكداً أن انتقال المصانع العاملة بالقطاع للعمل في مجمعات صناعية حديثة يساعدها على تطوير انتاجها وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلية والأسواق التصديرية.

وأشاد رئيس غرفة صناعة الجلود بدور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في تخصيص هذه الوحدات للمصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية فضلاً عن دعمه المستمر لجهود الغرفة في مساندة القطاع والتدخل لحل المشكلات التي تواجهه.

كما أشاد السمالوطي بجهود المهندس محمد السلاب عضو مجلس إدارة الاتحاد واقتراحه بتوفير الوحدات في المجمع الصناعي بمدينة نصر لهذه الصناعة العريقة والمساهمة في تطويرها.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة أعضاء غرفة صناعة الجلود للتقديم على الوحدات الجديدة التي تعتزم الغرفة طرحها وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن 21 شركة سيتم اجراء قرعة علنية للاختيار من بين المتقدمين.

وطالب السمالوطي في الوقت ذاته بسرعة تسعير الوحدات الصناعية المخصصة لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مدينة الروبيكي للجلود وتخصيصها للمصانع المحلية العاملة بالقطاع، منتقداً التأخير المبالغ فيه من قبل الجهات المعنية في حسم هذا الملف حيث أن الغرفة لديها مطالب من أكثر من 120 منشأة تطلب الحصول على وحدات صناعية في المدينة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن القطاع يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة وظهر ذلك جلياً في المنتجات المعروضة بمعرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابقة والتي لاقت استحسان الوفود الأجنبية المشاركة في المعرض والتي أثنت على الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية وقدرتها على اختراق الأسواق العالمية، وتسعى الغرفة في الوقت الحالي للمشاركة في عدد من المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع.