«وسمي الخالدية» يتوّج بكأس الوثبة في السويد

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الجواد ((وسمي الخالدية)) لإسطبلات الخالدية بكأس ((الوثبة ستاليونز)) للسرعة لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار ((جاكرسرو)) في مدينة مالمو السويدية، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
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