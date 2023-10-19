«وسمي الخالدية» يتوّج بكأس الوثبة في السويد

فاز الجواد ((وسمي الخالدية)) لإسطبلات الخالدية بكأس ((الوثبة ستاليونز)) للسرعة لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار ((جاكرسرو)) في مدينة مالمو السويدية، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

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