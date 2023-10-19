الاستخبارات الأمريكية تكشف حصيلة ضحايا قصف المستشفى في غزة

كشفت الاستخبارات الأمريكية حصيلة الضحايا الذين سقطوا في واقعة قصف المستشفى في غزة التي حدثت مساء الثلاثاء الماضي.

وأظهرت وثيقة، أمس، أن تقديرات الاستخبارات الأمريكية تفيد بسقوط ما بين 100 إلى 300 قتيل في سقوط صاروخ أمام المستشفى الأهلي في مدينة غزة.

وجاء في الوثيقة غير السرّية المرسلة من الاستخبارات إلى الكونغرس أن «تقديراتنا تشير إلى أن عدد الضحايا يتراوح على الأرجح بين 100 و300 قتيل».

وأكدت الوثيقة ما سبق أن أعلنه الرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل، الأربعاء، من أن الدولة العبرية «لم تقصف على الأرجح المستشفى».

وأضافت الاستخبارات، في وثيقتها: «ما زلنا نقيّم الأرقام المحتملة للضحايا، وقد يتطوّر تقييمنا، لكنّ حتى هذه الحصيلة من القتلى تمثّل خسارة فادحة في الأرواح».

واتّهمت حركة «حماس» إسرائيل بقصف المستشفى، لكنّ الدولة العبرية نفت ذلك، مؤكدةً أن المسؤول عمّا حصل هي حركة الجهاد الإسلامي التي أطلقت عدداً من الصواريخ باتّجاه إسرائيل فشل أحدها وسقط قرب المستشفى.

وشددت الوثيقة على أن «الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجدّ مقتل جميع المدنيين، وهي تعمل بشكل حثيث لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة».

وهذه التقديرات هي أقلّ بكثير من الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، والتي أكّدت مقتل 471 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح في انفجار الصاروخ.

وأكدت الوثيقة أن الولايات المتحدة تواصل «العمل للتحقّق ممّا إذا كان الانفجار ناجماً عن فشل صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي».

ولفتت الوثيقة إلى أن الانفجار لم يخلّف سوى «أضرار هيكلية طفيفة في المستشفى»، منوّهةً بـ«عدم وجود أضرار ملحوظة في المبنى الرئيس للمستشفى، ولا حفر ناتجة عن ارتطام».

وأظهرت صور للمستشفى التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية ونشرتها مجموعة ماكسار أن مباني المستشفى لم تتضرّر كثيراً.

والحصيلة التي أوردتها الاستخبارات الأمريكية في تقديراتها هي أعلى بكثير من تلك التي ذكرها مصدر استخباراتي أوروبي كبير قدَّر عدد الضحايا بـ50 قتيلاً.

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