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مساجد الأردن تؤدي صلاة الغائب على شهداء غزة اليوم

10/19/2023 8:00:07 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب اليوم بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، أمس الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.

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