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دوي انفجارات بمحيط حقل كونيكو للغاز بدير الزور

10/19/2023 7:27:49 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن دوي انفجارات سمعت في محيط حقل كونيكو للغاز بدير الزور حيث تتمركز القوات الأميركية.

وفي وقت سابق، تداولت مصادر إيرانية مقطع فيديو لموقع انفجارات، أكدت أنه بدير الزور في محيط حقل كونيكو للغاز، وتحديدا بموقع تتمركز فيه القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، أن القاعدة الأمريكية في سوريا تعرضت لاستهداف من طائرة مسيرة، وتم تدميرها.

وأضافت البنتاغون، أن الاستهداف أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين الجنود الأمريكيين.

وأكدت البنتاغون أنها ستتخذ إجراءات لازمة لحماية قواتها بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا

وأشارت إلى أنها ما زاللت تعمل على تحديد المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قواتها في سوريا والعراق.

وبينت أن قواتها تصدت أمس الأربعاء لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

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