دوي انفجارات بمحيط حقل كونيكو للغاز بدير الزور

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- Khaberni) خبرني - ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن دوي انفجارات سمعت في محيط حقل كونيكو للغاز بدير الزور حيث تتمركز القوات الأميركية.
وفي وقت سابق، تداولت مصادر إيرانية مقطع فيديو لموقع انفجارات، أكدت أنه بدير الزور في محيط حقل كونيكو للغاز، وتحديدا بموقع تتمركز فيه القوات الأمريكية.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، أن القاعدة الأمريكية في سوريا تعرضت لاستهداف من طائرة مسيرة، وتم تدميرها.
وأضافت البنتاغون، أن الاستهداف أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين الجنود الأمريكيين.
وأكدت البنتاغون أنها ستتخذ إجراءات لازمة لحماية قواتها بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا
وأشارت إلى أنها ما زاللت تعمل على تحديد المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قواتها في سوريا والعراق.
وبينت أن قواتها تصدت أمس الأربعاء لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق.
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