نجمان عالميان على طاولة الهلال السعودي لتعويض نيمار

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت صحيفة "الرياض" السعودية، أن مسؤولي نادي الهلال، يرغبون في التعاقد مع نجم عالمي لتعويض البرازيلي نيمار الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ونقلت "الرياض" عن مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي الهلال تفكر بشكل جدي في تعويض نيمار الذي ستطول مدة غيابه، بالنجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي أو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الهلال ستعاود المفاوضات مع "البرغوث" الأرجنتيني من جديد بالتنسيق مع الجهات المعنية وسيتم تقديم عرض جديد له حتى ولو عن طريق الإعارة للمدة التي يوافق عليها هو وناديه الأمريكي إنتر ميامي.

وأفادت نفس المصادر لـ"الرياض"، بأن اسم النجم الفرنسي مبابي مطروح هو الآخر على طاولة "الزعيم" الذي يخوض هذا الموسم عدة منافسات محلية وقارية منها كأس دوري أبطال آسيا، ودوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وكان الهلال حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة التعاقد مع ميسي الذي فضل التوقيع مع إنتر ميامي ومبابي الذي قرر الاستمرار مع باريس سان جيرمان قبل التوجه إلى خيار نيمار.