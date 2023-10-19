تعاون بين «الخارجية» وشرطة دبي لتشكيل فرق وتنفيذ مشاريع

وقّعت وزارة الخارجية في ((جيتكس غلوبال))، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية في العمل من أجل تحقيق الرؤية والأهداف المشتركة، وتحقيق أفضل أداء بما يحقق المصلحة العامة.

وقّع المذكرة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري، اللواء خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، العميد مروان عبد الكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد الدكتور أحمد المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، العميد صلاح بوعصيبة نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومن طرف وزارة الخارجية سيف الطنيجي رئيس قسم الزيارات والعمليات، ومهرة الكندي رئيس قسم الخدمات المساندة.

وتنص المذكرة على تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة، وتنفيذ مشاريع مستقبلية، وتطوير الأنشطة بين الطرفين .

وثمّن معالي الفريق المري، الشراكة والتعاون المستمرين مع وزارة الخارجية والحرص على التطوير الدائم لمنظومة العمل والشراكة، بما يحقق التميز والريادة في إسعاد المجتمع، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية، والتي تعزز من منظومة الأمن والأمان، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وأكد الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم ((أن هذه المذكرة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية نحو التميز والاستدامة، وتحقيق النقلة النوعية في الخدمات المقدمة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أراضيها. كما ستسهم في تعزيز تطوير وتحسين الخدمات وتعزيز الرفاهية، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع)).