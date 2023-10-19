معرض دبي للطيران يرسم ملامح القطاع والفضاء والدفاع

كشف معرض دبي للطيران 2023 عن أجندة المؤتمرات الشاملة، التي سيتم تنظيمها على هامش فعالياته، التي تقام خلال الفترة بين 13 و17 نوفمبر المقبل، وتتضمن تسعة مسارات على صعيد ريادة الفكر.

ويهدف المعرض إلى إحداث نقلة نوعية في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، حيث يستضيف المعرض أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي، الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسية للقطاع.

وتلعب المؤتمرات دوراً رئيسياً في تعزيز الابتكار ومعالجة أبرز التحديات، التي تواجه القطاع، حيث تجمع الفعالية الخبراء والقادة والجهات المعنية لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران مع التركيز على المواضيع الرئيسية، التي تشمل التنقل الجوي المتطور، والاستدامة، وتجربة المسافرين، وإدارة الحركة الجوية، والتنوع والشمولية، والفضاء، إضافة إلى منصة فيستا للشركات الناشئة، وبرنامج قادة الجيل القادم، الذي يركز على الطلبة، ومؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة.

وتضم قائمة المتحدثين، الذين أكدوا حضورهم في المؤتمر نخبة من أبرز القادة العالميين، بمن فيهم معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، وجولي ماركس، المديرة التنفيذية بالإنابة لمكتب البيئة والطاقة، وإبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي في دبي لخدمات الملاحة الجوية، وتستضيف منصة النقل الجوي مجموعة من المؤتمرات، التي تتناول مواضيع مهمة حول إدارة حركة الطيران والتنقل الجوي المتطور مع مسارين جديدين هما تجربة المسافرين والتنوع والشمولية.

وقال لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات: ((يحظى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار، وضمان السلامة، ضمن الأطر التنظيمية بأهمية كبيرة لمستقبل الطائرات عمودية الإقلاع والهبوط، ونتطلع لمشاركة الآراء المتعلقة بالمطارات العالمية في معرض دبي للطيران بالإنابة عن مجلس المطارات الدولي، حيث سنتعرف على دور اللوائح التنظيمية المبتكرة في تمكين المطارات وقطاع الطيران من الوصول إلى آفاق جديدة، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقة المسافرين وتوفير قيمة إضافية للمجتمعات والشركات المحلية، إلى جانب تسهيل التحول المجتمعي نحو الاستدامة)).

ويستضيف منتدى الفضاء 2050 مجموعة من المؤتمرات، التي تركز على الاستدامة والفضاء وقادة الجيل القادم، وتتضمن المواضيع الرئيسية لمرحلة استكشاف مستقبل الطيران في سياق الاستدامة البيئية، وتقييم دور شركات الطيران والمطارات والحكومات في دعم الوقود المتجدد وسياسات الطاقة.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: ((يسعدني أن أكون جزءاً من مجتمع الطيران المشارك في معرض دبي للطيران، باعتباره منصة مميزة ومثمرة للقاء الخبراء والقادة، والتعاون معهم لوضع الأجندة وإحداث تأثير إيجابي في مستقبل الطيران، ونتطلع لتسليط الضوء على دور خطوطنا الجوية الجديدة في رسم ملامح مستقبل السفر، من خلال العمليات الرقمية، مع تقديم تجربة ضيافة أصيلة ومميزة لمسافرينا، خلال رحلتهم وتطبيق أعلى معايير الاستدامة)).

ويتعاون معرض دبي للطيران هذا العام مع وكالة الإمارات للفضاء لاستضافة مؤتمر يركز على القطاع الفضائي على مدى يومين، حيث يتناول المؤتمر المواضيع المعنية بتعزيز الابتكار مع تسليط الضوء على المشاريع والبرامج الخاصة بالفضاء، بالتعاون مع الشركات الخاصة والوكالات الحكومية، وتنسجم هذه الجلسات مع تركيز المعرض على الاستدامة، وتُبرز الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الفضاء في التأثير على السياسات المستدامة، وإيجاد حلول للتغير المناخي، من خلال رصد كوكب الأرض، ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر مقابلة حول بعثة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، بينما توفر المناقشات حول التكنولوجيا الكمومية في الفضاء مزيداً من الرؤى والأفكار ذات الصلة.