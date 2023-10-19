«عزيزي» تبيع الاستوديوهات وشقق الغرفة الواحدة في «عمبر»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((عزيزي)) عن بيعها جميع الاستوديوهات والوحدات المكونة من غرفة واحدة بنسبة 100% في مشروعها ((عمبر)) بمنطقة الفرجان، ويتألف المشروع، الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر فقط، من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، ويأتي هذا المشروع معززاً بالعديد من المرافق المتميزة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، ومناطق المشي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامان للسباحة، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثاني من العام 2024.
ويستحوذ المشترون من المملكة المتحدة على النسبة الأكبر، يليهم مواطنو الإمارات العربية المتحدة، ثم العملاء من الهند وألمانيا وجنوب أفريقيا، وتم بيع الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة إلى 20 جنسية.
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