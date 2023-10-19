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«عزيزي» تبيع الاستوديوهات وشقق الغرفة الواحدة في «عمبر»

10/19/2023 7:27:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((عزيزي)) عن بيعها جميع الاستوديوهات والوحدات المكونة من غرفة واحدة بنسبة 100% في مشروعها ((عمبر)) بمنطقة الفرجان، ويتألف المشروع، الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر فقط، من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، ويأتي هذا المشروع معززاً بالعديد من المرافق المتميزة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، ومناطق المشي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامان للسباحة، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثاني من العام 2024.

ويستحوذ المشترون من المملكة المتحدة على النسبة الأكبر، يليهم مواطنو الإمارات العربية المتحدة، ثم العملاء من الهند وألمانيا وجنوب أفريقيا، وتم بيع الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة إلى 20 جنسية.

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